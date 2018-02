Hama - power pack o pojemności 20000mAh

Mobilna supermoc

Rozładowany telefon bywa częstą przyczyną frustracji - nie jesteśmy przecież przyzwyczajeni do utraty kontaktu ze światem. Ładowarka mobilna Hama Joy umożliwia szybkie i bezproblemowe zasilenie wyczerpanej baterii. Dzięki 10 atestowanym ogniwom mamy pełną gwarancję najwyższego standardu bezpieczeństwa i jakości. Power pack Hama Joy o pojemności 20000 mAh naładuje nasz telefon aż do pięciu razy na jednym uzupełnieniu energii. Urządzenie pozwala szybko przywrócić do życia telefon lub inne akcesoria dzięki podłączeniu za pośrednictwem kabla micro USB. Power pack posiada dwa wyjścia USB.

Bezpieczeństwo i wygoda gdziekolwiek jesteś

Pojemność ukryta w tym niewielkim urządzeniu ( 2,3 x 16 x 8,1 cm) na pewno przypadnie do gustu każdemu, kto docenia natychmiastowy dostęp do podładowania baterii w swoich akcesoriach mobilnych. Wyposażony w ogniwa Li-ion power pack Hama Joy 20000 mAh posiada dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem, odłączeniem przy zbyt niskim napięciu i ochronę przed zwarciem. Dzięki temu urządzenie sprawdza się w każdej sytuacji. Zintegrowany wskaźnik LED poinformuje o stanie baterii w każdej chwili.

Cena: 119 zł.