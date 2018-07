Hama przedstawia nowe huby dla każdego

Na cztery urządzenia

Hub 1:4 USB 2.0 Slim to propozycja dla osób, które często wykonują pracę zdalną lub się przemieszczają. Urządzenie umożliwia połączenie aż czterech peryferii jednocześnie do jednego gniazda USB. Kompaktowy i lekki hub zajmuje mało miejsca, więc nie stanowi dodatkowego obciążenia podczas podróży. Urządzenie posiada duże odstępy między gniazdami, które z kolei umożliwiają łatwe podłączenia szerokich wtyków lub kluczy sprzętowych USB. Zasilany z magistrali (korzysta z napięcia gniazda komputera) wraz z zintegrowanym kablem USB umożliwiającym łączność z komputerem, świetnie radzi sobie z transmisją danych o szybkości co najmniej 100 Mb/s. Co najlepsze, kosztuje grosze - 24,90 zł. Kolejna propozycja skierowana jest do osób ceniących sobie nie tylko szybki transfer danych do 480 Mb/s, ale też oszczędnych. Wówczas hub 1:4 USB 2.0 z funkcją ON/OFF wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Ten model również umożliwia podłączenie do czterech urządzeń jednocześnie (np. mysz, klawiaturę, drukarkę, pamięć USB) do portu USB. Wyposażony jest dodatkowo w kabel USB do połączenia z PC lub laptopem. Dzięki oddzielnemu wyłącznikowi zasilania pozwala na energooszczędne stosowanie urządzeń, a górne gniazdo z powodzeniem umożliwi łatwe oraz wygodne podłączenie od góry wszelkich urządzeń. O stanie huba poinformuje wbudowana dioda LED, natomiast kabel micro-USB wykorzystamy do podłączenia smartfona do komputera lub ładowarki. Hub świetnie radzi sobie z USB 2.0, aczkolwiek jest również kompatybilny z wersją 1.1. Aby nabyć ten model musimy być przygotowani na wydatek rzędu 34,90 zł.

Do wyświetlania filmów i nie tylko

Hub 3.1 Type-C 1:3, 2x złącze USB-A, USB-C, HDMI, bus-pow to z kolei propozycja dla osób, które korzystają ze stacjonarnego komputera, notebooka, Mac Booka, tabletu ze złączem USB-C do monitora, telewizora lub projektora. Aby skorzystać z funkcji HDMI urządzenie musi obsługiwać interfejs DisplayPort-Alternate_Mode lub technologię Thunderbolt3. Hub pozwala jednocześnie podłączyć trzy urządzenia USB. Dzięki przejściówce USB-C mamy zagwarantowany perfekcyjny obraz o wysokiej rozdzielczości i jakości Ultra HD, 3840 x 2160 pikseli, który generowany między innymi superwysoka szybkość transferu danych do 5 Gb/s po przetestowaniu i przeznaczeniu dla USB 3.1 Gen 1 (który jest nawet dziesięciokrotnie szybszy niż USB 2.0), ale działa też z urządzeniami USB 3.0 i USB 2.0. Hub zasilany jest z magistrali (zasilanie doprowadzane jest przez gniazdo USB urządzenia), a wbudowany kabel USB pozwoli podłączyć go do komputera stacjonarnego, notebooka lub tabletu. Z powodzeniem działa z systemami operacyjnymi Windows oraz Mac OS od wersji 10.8. Hub charakteryzuje się wytrzymałą i elegancką aluminiową powierzchnią, a jego cena to 149 zł.

Hub i czytnik kart w jednym

Podczas pracy przy komputerze, często korzystamy z nośników pamięci. Aby ułatwić codzienne zadania proponujemy wykorzystanie huba USB 2.0 OTG wraz z czytnikiem takich kart. Za jego pośrednictwem podłączymy urządzenia takie jak pamięć USB, mysz czy klawiaturę, ale również jednocześnie odczytamy i zapiszemy dane z oraz na kartę pamięci SD/microSD przy maksymalnej prędkości transferu 480 Mb/s. Model również wyposażony jest w duże odstępy między gniazdami sprzyjające umożliwiające łatwe podłączenia szerokich wtyków lub kluczy sprzętowych USB. Co więcej, zwarta konstrukcja ułatwia transport wraz z notebookiem i tabletem. Hub posiada dwa typy wtyczek: USB A bez problemu umożliwi połączenie z notebookiem/PC, natomiast USB micro z powodzeniem pozwoli na pracę ze smartfonem lub tabletem. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem akcesoriów z USB 2.0, aczkolwiek jest również kompatybilne z USB 1.1. Cena huba to 59,90 zł.

Złącza hub od Hama stanowią świetne uzupełnienie akcesoriów mobilnych oraz PC. Niewątpliwe przydatną cechą jest możliwość zaoszczędzenia energii lub kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi oraz urządzeniami. Więcej informacji o dostępnych hubach znajduje się na stronie producenta.