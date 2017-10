Hammer Blad trafił do przedsprzedaży

Hammer Blade charakteryzuje się ponadprzeciętną wytrzymałością. Ma metalowe wzmocnienia i ranty pokryte solidną gumą, która absorbuje siłę uderzenia podczas ewentualnych upadków, a dodatkowo zabezpiecza obudowę i ekran pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. Smartfon posiada certyfikat odporności IP68, co zapewnia mu wodo- i pyłoodporność (odporność testowana przy zanurzeniu do 1,5 metra nie dłużej niż na 30 minut). Istotne jest to, że Blade posiada wodoszczelne gniazdo ładowania microUSB, które nie wymaga zaślepki, aby norma została spełniona.

Blade to smartfon 5,2 calowy. Jakość Full HD i duże zagęszczenie pixeli (424 ppi) mają zapewnić doskonałe odwzorowanie kolorów. Możliwości Blade'a uzupełniają dwa aparaty 13 Mpx z HDR i AF, który można błyskawicznie uruchomić poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku POWER oraz 5 Mpx do robienia selfie.

Szybkie działanie zapewnia ośmiordzeniowy procesor MTK6753 o taktowaniu zegara 8x1.3 GHz. Co więcej, jego dynamikę wspierają 3 GB pamięci RAM. Skaner linii papilarnych gwarantuje większą ochronę zgromadzonych danych i wygodniejsze odblokowywanie telefonu. Akumulator o pojemności 4000 mAh pozwala korzystać z urządzenia przez około 2 dni. Dzięki technologii Express Charging można naładować telefon znacznie szybciej niż zwykły model. Po podłączeniu kabla microUSB OTG smartfon może służyć jako Powerbank, zasilając inne urządzenia.

Hammer Blade posiada LTE gwarantujące błyskawiczny dostęp do internetu. Jest wyposażony w GPS, Dual SIM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon pracuje pod kontrolą czystego, pozbawionego spowalniających nakładek systemu Android 7.0 Nougat z certyfikacją GMS.

Hammer Blade jest dostępny w sklepie internetowym producenta i u wybranych partnerów w cenie 1199 złotych. Klienci, którzy kupią model do 31 października br. otrzymają gwarancję 36 miesięcy + szkło hartowane o wartości 275 zł gratis.