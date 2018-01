Hammer Delta z i myPhone Simply 2 w Biedronce

Hammer Delta to klasyczny, pancerny telefon z klawiszami, który wyróżnia się wysoką odpornością na wodę i pył, co potwierdza certyfikat o najwyższej normie IP68. Model posiada czytelny, kolorowy ekran 2.4 cala oraz duże przyciski. Telefon jest wyposażony w baterię litowo-jonową o pojemności 1700 mAh, która zapewnia do 9 dni działania w trybie czuwania na jednym ładowaniu.

Delta ma aparat VGA oraz 32 MB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 32 GB dzięki karcie pamięci microSD (do kupienia osobno). Telefon posiada też funkcje takie jak: latarka, zegar, budzik, radio FM, mp3, dyktafon, wibracje oraz Dual SIM i Bluetooth.

Hammer Delta oferowany będzie w kolorach czarnym i czarno-pomarańczowym w cenie 159 zł.

myPhone Simply 2

Telefon o prostej funkcjonalności oraz budowie - model retro z klasyczną klawiaturą, kolorowym ekranem i stacją ładującą. Jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz 1.77". Na uwagę zasługuje również fakt, że w zestawie z telefonem dostępna jest stacja ładowania. Z racji tego ładowanie telefonu jest maksymalnie uproszczone. Teraz, aby dłużej go używać wystarczy odłożyć model na stację podłączoną do gniazdka (w zestawie znajduje się również adapter do tradycyjnego ładowania). Dzięki takiemu rozwiązaniu telefon może z powodzeniem pełnić rolę telefonu domowego oraz komórki.

myPhone Simply 2 posiada akumulator o pojemności 800 mAh, zapewniający długi czas użytkowania na jednym cyklu ładowania. W trybie czuwania telefon działa nawet do 10 dni.

Telefon jest wyposażony również w inne funkcje. Mowa o przycisku funkcyjnym SOS dającym możliwość nawiązania połączenia/wysłania wiadomości sms do wcześniej zaprogramowanego numeru za pomocą jednego kliknięcia. To rozwiązanie stanowi świetne zabezpieczenie w razie niespodziewanych sytuacji. Telefon ma też boczne suwaki za pomocą, których można błyskawiczne zablokować/odblokować klawiaturę oraz regulować głośność rozmów/dzwonka. W efekcie telefon można obsługiwać jedną ręką. Urządzenie wyposażono także w funkcję Dual SIM umożliwiającą obsługę dwóch kart SIM jednocześnie, latarkę, radio FM, odtwarzacz audio i Bluetooth.

myPhone Simply 2 w czarnej wersji kolorystycznej oferowany będzie w cenie 89,90 zł.

Modele Hammer Delta (159 zł) i myPhone Simply 2 (89,90 zł) ze starterem tuBiedronka dostępne będą we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 15 do 28 stycznia br. lub do wyczerpania zapasów.