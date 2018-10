Hammer Patriot - polski pancerny telefon

Hammer Patriot to telefon z 2,4-calowym ekranem (240x320 pix) i spersonalizowanym menu, którego ikony są stworzone na wzór heksagonu (sześciokąta), nawiązującego do logo marki. Jak wszystkie pancerne modele HAMMER, Patriot jest pyłoszczelny i wodoodporny, co potwierdza certyfikat IP68 (odporność testowana przy zanurzeniu w wodzie na głębokość do 1,5 m na 30 min. przy zamkniętych gniazdach USB i mini Jack). Telefon przeszedł pomyślnie także droptesty w wysokości do 1,5 m, a to zasługa wspomnianej sylwetki: ściętych, muskularnych bumperów przy krawędziach, metalowych ram oraz wzmocnionej konstrukcji.

Z tego względu model lepiej znosi ewentualne upadki i absorbuje siłę uderzenia.

Patriot jest wyposażony także w baterię o pojemności 1800 mAh, która zapewnia działanie telefonu w stanie czuwania do 10 dni albo do 7 godzin ciągłych rozmów. To nie wszystko, ponieważ telefon jest wyposażony w aparat 2 Mpx, Bluetooth, DualSim oraz radio FM i MP3.

Telefon oferowany jest w cenie 209 zł.