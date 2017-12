Harman Kardon Onyx Studio 4 - bezprzewodowy głośnik przenośny

Do Onyxa Studio 4 urządzenia źródłowe podłączyć można bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth albo przewodowo za pomocą wejścia AUX, a głośnik zapewnia do 8 godzin odtwarzania muzyki. Dzięki funkcji Harman Kardon Connect+ głośnik umożliwia połączenie ponad 100 głośników wyposażonych w tę samą funkcję - a wszystko to jednym dotknięciem przycisku. Takie rozwiązanie pozwala wzmocnić doznania płynące z odtwarzania muzyki. Ciekawostką jest, że Harman Kardon Connect+ współpracuje z funkcjonalnością JBL Connect+. Dopełnieniem oferowanych przez głośnik Onyx Studio 4 funkcji jest wbudowany mikrofon wyposażony w technologię tłumienia zakłóceń i echa VoiceLogic, która zapewnia krystalicznie czyste połączenia głosowe.

Urządzenie pozwala na bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie muzyki w technologii Bluetooth. W tym samym czasie można z głośnikiem połączyć do 2 urządzeń źródłowych i odtwarzać muzykę na przemian. Jednym kliknięciem przycisku możliwy jest również dostęp do Siri lub Google Now z poziomu głośnika. Funkcję tę można łatwo skonfigurować za pomocą aplikacji Harman Kardon Connect.

Głośnik dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej, a kupić go można w sklepach sieci Media Markt, Saturn, Media Expert, iSpot oraz Cortland.

Sugerowana cena detaliczna: 999 zł