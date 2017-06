Harman Kardon Traveler to głośnik przenośny zaprojektowany z myślą o tym, by zmieścić go w każdym bagażu. Wyposażono go w technologię Bluetooth, system konferencyjny z dwoma mikrofonami oraz technologią tłumienia hałasów, a także funkcję powerbanku, która pozwala na ładowanie innych urządzeń przenośnych w czasie podróży. W zestawie znajduje się również futerał ułatwiający transport głośnika, kiedy akurat nie jest używany.

Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth pozwala z łatwością łączyć ulubione źródła dźwięku i cieszyć się profesjonalnie zaprojektowanym brzmieniem stereo. Dwa mikrofony konferencyjne zapewniają możliwość odbierania i prowadzenia rozmów telefonicznych za dotknięciem jednego przycisku. Wszystko dzięki najwyższej klasy wbudowanej funkcji tłumienia hałasów i echa.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 2500 mAH umożliwia do 10 godzin odtwarzania dźwięku, a także ładowanie innych urządzań przenośnych poprzez USB.

Cena: 719 zł.