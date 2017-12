Hasła ponad 10 milionów polskich kont dostępne w sieci

Informacja o ponad 1,4 mld kont dostępnych w sieci pojawiła się 8 grudnia. Od tego momentu Zaufana Trzecia Strona z pomocą ekspertów przeanalizowała gigantyczny wyciek danych. Jak się miało okazać, na liście znajdziemy ponad 10 mln polskich kont e-mail.

"Wszystkich par e-mail i hasło w domenie .PL w bazie znaleźć można 13 215 257. Unikatowych adresów e-mail znaleźć można 10 496 798. Oznacza to, że dla ok. 2,7 miliona kont w bazie znajduje się więcej niż jedno hasło" - czytamy w Zaufana Trzecia Strona.

Dlaczego liczba udostępnionych kont jest tak duża? To zapewne baza danych, która składa się z kilkunastu pomniejszych, połączonych przez cyberprzestępców. Są to konta, do których dostęp uzyskano przez wiele lat, dlatego na liście znajdziemy takie adresy jak Tenbit.pl (portal oferujący usługi pocztowe na początku minionej dekady). Na liście można odszukać również adresy w popularnych dzisiaj domenach.

Jak przestępcy mogli zdobyć do nich dostęp? Wystarczy, że komputer zostanie zarażony odpowiednim programem, a wszystkie adresy i hasła trafiają w ręce cyberprzestępców.