Hearthstone: Rozróba Rastakana zadebiutuje 4. Grudnia

Raz na pokolenie plemiona trolli z Azeroth odpowiadają na wezwanie Szero Rastakana i biorą udział w wiekopomnym starciu, w którym wszystkie chwyty są dozwolone. W tym roku dziewięć drużyn zjednoczyło się wokół najpotężniejszych uczestników - legendarnych czempionów Rozróby, którzy reprezentują poszczególne klasy Hearthstone. Drużyny te uzyskały błogosławieństwo loa, starożytnych duchów otaczanych czcią przez trolle, objawiających się pod postacią potężnych legendarnych stronników. Gracze mogą również korzystać z pomocy duchów - klasowych stronników nowego typu. Ich niesamowite efekty świetnie zgrywają się z mocą danego loa.

Uczestnicy Rozróby walczą nie tylko o uznanie Szero Rastakana - muszą też odpowiednio zabawić żądny rozrywki tłum! Gladiatorzy, którzy lubią popisywać się nadzwyczaj efektownymi ciosami kończącymi, mogą wykorzystać do tego celu Rzeź. To nowe słowo kluczowe nagradza graczy ze zadanie stronnikowi nadmiaru obrażeń.

Gracze szczególnie spragnieni chwały powinni już ostrzyć topory - wkrótce po premierze Rozróby Rastakana będą mieli okazję zmierzyć się z innymi czempionami Azeroth w Trollowej rozróbie, emocjonującym trybie dla jednego gracza dostępnym w najnowszym rozszerzeniu. W nadchodzących tygodniach organizatorzy wydarzenia z Areny Gurubaszów udzielą potencjalnym gladiatorom więcej informacji.

Pakiety kart z rozszerzenia Rozróba Rastakana trafią 4 grudnia na komputery z systemem Windows i Mac, a także tablety i telefony z systemem Windows, iOS, i Android. Pakiety te będzie można wygrać na Arenie w Hearthstone, a także kupić za złoto w grze lub prawdziwe środki pieniężne - za taką samą cenę, co w przypadku innych pakietów kart w Hearthstone. Od dziś do dnia premiery rwący się do bitki gladiatorzy będą mogli kupić w przedsprzedaży karty z rozszerzenia Rozróba Rastakana na dowolną platformę w dwóch specjalnych zestawach. Jeden z nich - Zestaw pretendenta - zawiera 17 pakietów oraz rewers „Gotowi na rozróbę!", a drugi - zestaw Rozróba Rastakana - zawiera 50 pakietów, rewers „Gotowi na rozróbę!" oraz nowego szamana Szero Rastakana. Zestawy dostępne są na wszystkich platformach za odpowiednio 19,99 EUR oraz 49,99 EUR (możliwy zakup tylko po jednym z zestawów na jedno konto).