Heroes of the Storm i StarCraft II na IEM w Katowicach

Heroes of the Storm Global Championship Western Clash

W turnieju Western Clash wezmą udział niektóre z najlepszych drużyn Heroes of the Storm Global Championship z całego świata. Trzy najwyżej plasujące się zespoły w północnoamerykańskiej edycji HGC i trzy w europejskiej staną w szranki ze zwycięzcami kwalifikacji do HGC w Ameryce Łacińskiej i Australii/Nowej Zelandii. Te osiem ekip powalczy w systemie podwójnej eliminacji o nagrodę z puli o łącznej wartości 100 000 USD w pierwszym międzyregionalnym turnieju HGC tego sezonu.

W Katowicach Europę reprezentować będą zespoły Team Dignitas i Fnatic, a także Misfits - obecni liderzy europejskiej edycji HGC, którzy mogą pochwalić się nieprzerwaną serią piętnastu zwycięskich meczów. Aktualna klasyfikacja dla wszystkich regionów oraz harmonogram turnieju znajdują się na stronie heroesofthestorm.com/esports.

IEM to nie tylko zmagania e-sportowe. W piątek, 3 marca, jeden z twórców Heroes of the Storm ujawni w Katowicach nową bohaterską postać w Nexusie! Wszystkich obecnych wtedy na IEM zapraszamy na oficjalną konferencję o godz. 12:30. W innym przypadku - śledźcie nasz kanał w serwisie Twitch.tv, aby nie przegapić tej informacji.

Przez cały weekend możecie też przeżywać e-sportowe emocje w Heroes of the Storm za pośrednictwem Facebook Live.

IEM Season XI StarCraft II World Championship

Nadchodzące mistrzostwa świata to trzecie i ostatnie zawody w StarCrafta II w czasie XI sezonu IEM oraz pierwsza globalna impreza rozgrywek WCS 2017. Stawka w turnieju jest wysoka - do podziału jest pula nagród w wysokości 250 000 USD oraz mnóstwo punktów WCS. Zwycięzca turnieju zdobędzie również pierwsze gwarantowane miejsce na rozgrywki Global Playoffs WCS 2017, które odbędą się pod koniec roku.

Zmierzy się ze sobą 76 zawodników, w tym także najlepsi gracze w StarCrafta II na świecie. Dwunastu z nich już zapewniło sobie miejsce w fazie grupowej turnieju; pozostali muszą je sobie wywalczyć, biorąc udział w eliminacjach, które odbędą się na żywo w studiach ESL w dniach 27-28 lutego.

Więcej informacji oraz pełny harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie wcs.battle.net.

Ekscytujące zmagania w StarCrafcie II możecie śledzić na żywo za pośrednictwem oficjalnej transmisji ESL w serwisie Twitch.tv.