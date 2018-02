HiMedia Q30 − odtwarzacz 4K i Android TV Box w jednym

HiMedia Q30 odtwarza wideo w rozdzielczości 4K UltraHD z HDR10. Wspiera dodatkowo sprzętowe odtwarzanie niemal wszystkich formatów wideo, łącznie z HEVC/H.265 10bit(4K@60Hz) oraz H.264(4K@30Hz). Świetnie radzi sobie z plikami wideo w wysokiej jakości i z wymagającym bitrate. Dodatkowo, automatycznie dostosowuje klatkaż 23.976 / 29.970, pozwalając się na płynne odtwarzanie różnych formatów wideo. Q30 odtwarza także materiały HDR, dzięki czemu na telewizorze zgodnym ze standardem otrzymamy obraz o szerokim zakresie tonalnym, głębokiej czerni, jeszcze bardziej realistyczny, jaśniejszy i szczegółowy. Co więcej, pliki z obrazami Blu-Ray 4K i DVD nie stanowią problemu dla Q30. Odtwarzacz z powodzeniem będzie współpracował także z aplitunerami kina domowego i pozwoli na dekodowanie dźwięku przestrzennego 7.1

Zastosowany w Q30 chipset HiSilicon odpowiada za płynną pracę i efektywną obsługę treści multimedialnych. Rodzina układów z rodziny Hi3798 została zaprojektowana specjalnie do dekodowania plików wideo z wielokanałowym dźwiękiem najwyższej jakości. HiMedia Q30 posiada ponadto 2 GB wbudowanej, szybkiej pamięci RAM DDR3 oraz 8 GB wewnętrznej pamięci flash z możliwością rozbudowy o dodatkowe zasoby dzięki portom USB (1x 3.0, 1x 2.0) oraz czytnikowi kart SD. Z siecią LAN bez problemu połączymy się przewodowo przez port Ethernet 100Mb lub bezprzewodowo przez WiFi w standardzie N. HiMedia Q30 obsługuje również technologie transmisji bezprzewodowej Miracast i Airplay, a także odtwarzanie materiałów przez protokół DLNA z innych urządzeń sieciowych. Odtwarzacz realizuje również funkcje NAS i zapewnia swobodny dostęp z sieci do plików umieszczonych na dyskach podłączonych do urządzenia.

Złącze HDMI w HiMedia Q30 jest zgodne ze standardem 2.0a, co oznacza, że oferuje pełne wsparcie standardów 4K z HDR i posiada pełną kompatybilność z najnowszymi telewizorami i amplitunerami kina domowego. Starsze odbiorniki z powodzeniem podłączymy wykorzystując analogowe wyjście wideo (kompozytowe). Dostępne złącza uzupełniają wyjście cyfrowe audio Toslink S-PDIF oraz analogowe 2x RCA.

Obudowa odtwarzacza stylistycznie przypomina wcześniejszy model Q3 Quad i wykonana jest z aluminium, gwarantując bardzo dobre odprowadzanie ciepła. W zestawie znajduje się wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z możliwością programowania przycisków funkcyjnych. Możliwe jest również sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych z systemem Android/iOS poprzez aplikację CetusPlay oraz z aplikacji HiControl (wyłącznie na platformę Android). Wśród akcesoriów znajdziemy ponadto przewód HDMI, AV 3xRCA, SATA oraz standardowy zasilacz. Wygodnym rozwiązaniem będzie wyposażenie odtwarzacza w dodatkowy kontroler typu AirMouse z czujnikiem żyroskopowym i klawiaturą QWERTY (modele Deluxe, MGP-811, V5 lub V6). Dodatkowo, możliwości KODI można rozbudować poprzez instalację odpowiednich wtyczek audio i wideo (opcja dostępna w wersji z usługą SET TOP BOX).

HiMedia Q30 wykorzystuje najnowszy system Android Nougat 7 i posiada pełen dostęp do platformy Google Play, przeglądarki internetowej i tysięcy aplikacji biurowych, społecznościowych, gier 2D/3D czy multimedialnych, jak YouTube (również 4K z castowania po zainstalowaniu dodatkowej aplikacji), Spotify czy Tidal. Aplikacja zainstalowanego fabrycznie odtwarzacza - dzięki zastosowaniu silnika HIVXE Imprex 2.0, jak i dźwięku - jest jedną z najlepszych na rynku i oferuje bogate możliwości konfiguracji. Pozwala również na dostęp do informacji o filmie i ściąganie okładek(MovieBar), ustawień telewizora, opcji wyświetlania napisów z pobieraniem on-line włącznie. Co ważne, sprzętowe odtwarzanie audio i wideo jest możliwe również w preinstalowanym oprogramowaniu KODI w wersji 17 Krypton, współpracującym bezpośrednio odtwarzaczem fabrycznym, dzięki nakładce producenta nazwanej wrapperem. Dzięki temu unikalnemu dla produktów HiMedia rozwiązaniu bezpośrednio w KODI jesteśmy w stanie uzyskać zarówno dźwięk 7.1 HD-Audio, jak i pełne wsparcie 4K@60Hz 10 bit czy odtwarzanie BDMV czy BD ISO. Zatem w prosty sposób możemy połączyć możliwości multimedialne KODI z możliwościami sprzętowymi urządzenia, zarówno we wsparciu dla większości formatów, jak i wysokiej jakości obrazu.

Cena detaliczna urządzenia wynosi 399 zł. Wersja SET TOP BOX kosztuje 429 zł brutto.