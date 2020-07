Home Office w Dolinie Krzemowej jeszcze przez rok

Biura pozostaną zamknięte.

Praca zdalna staje się standardem w Dolinie Krzemowej. Przedsiębiorstwa wciąż obawiają się zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa. Google jest jednak pierwszą dużą firmą z branży technologicznej, która zdecydowała się pozostawić biura zamknięte do połowy 2021 r. Prawie wszyscy pracownicy firm (200 tys. osób) będą pracowali zdalnie.

Dolina Krzemowa pracuje z domu

Do pracy z domu zachęcają także inne firmy. Już w maju br. Facebook ogłosił, że chce umożliwić jak największej liczbie osób podjęcie pracy zdalnej. Z home office mogą one skorzystać przynajmniej do końca tego roku. Podobnie jest w Amazonie. Twitter natomiast ogłosił, że jego pracownicy mogą pracować z domu bezterminowo. Biura tej firmy będą zamknięte co najmniej do września br.

Także Microsoft pozostawi home office przynajmniej do października br. Nie wiadomo jednak, czy koncern zdecyduje się na przedłużenie tego okresu, skoro jej dyrektor generalny Satya Nadella już w połowie maja br. ostrzegał przed negatywnymi skutkami pracy zdalnej.

fot. Bellahu123 – Pixabay