Honda: „buty z nawigacją” pomogą niedowidzącym

Obuwie z nawigacją

Ashirase to projekt Hondy, który ma ułatwić poruszanie się osobom niedowidzącym. Najważniejszą jego częścią jest prostokątne wibrujące urządzenie przyczepiane do buta, współpracujące z elementem przypominającym skarpetkę.

Po połączeniu przez interfejs Bluetooth ze specjalną aplikacją nawigacyjną (podobną do Google Maps) urządzenie będzie otrzymywać informacje o właściwej drodze, a użytkownik odczuje wibracje skarpetki w części stopy odpowiadającej stronie, w którą powinien skręcić. Honda utrzymuje, że pozwoli to znacznie spokojniej spacerować osobom niedowidzącym, bez nieustannych prób odnalezienia właściwej drogi. Inną zaletą Ashirase jest fakt, że urządzenie nadaje się do stosowania z dowolnym obuwiem – zasadniczą częścią jest bowiem uniwersalny czujnik i dopasowana do stopy wibrująca „skarpetka".

Problem niedowidzenia

Ashirase to odpowiedź Hondy na problem niedowidzenia, szczególnie poważny w Japonii. Na oficjalnej stronie firma informuje o 1,64 miliona niedowidzących Japończyków w 2007 r. i alarmuje, że liczba ta, według prognoz, zbliży się w 2030 r. do 2 milionów. Projekt Ashirase ma podnieść bezpieczeństwo i komfort życia osób dotkniętych tą przypadłością. Honda zamierza rozpocząć oficjalną sprzedaż urządzenia nie później niż w marcu 2023 r.

fot. Honda