Honor 10 – komplet informacji

Nieco tańszy odpowiednik Huaweia P20 będzie wykonany ze szkła, a kolory obudowy będą równie odważne, co w przypadku pierwowzoru. Wyświetlacz będzie miał oczywiście wycięcie w górnej części, a jego przekątna to 5,84 cala. Co ciekawe, delikatnej zmianie ulegną proporcje - 19:9.

Tylny aparat będzie składał się z dwóch jednostek: 20 Mpix i 24 Mpix, co oznacza, że będzie to zupełnie inny moduł niż w P20. Za wydajność będzie odpowiadał ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 970 z układem graficznym Mali-G72 MP12 i 4 GB lub 6 GB pamięci RAM. Na pliki zostanie udostępnione 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej. Na pokładzie ma pracować Android 8.1 Oreo z nakładką EMUI 8.1, a zasilanie zostanie powierzone akumulatorowi o pojemności 3320 mAh.

Smartfon ma zostać zaprezentowany w Chinach już 19 kwietnia. Europejska premiera odbędzie się jednak miesiąc później.

Foto: /WinFuture