Honor 10 – pierwsze zdjęcia

Smartfon jest na zdjęciach zabezpieczony plastikowymi elementami, które nie odkrywają wszystkich jego atutów, jednak w oczy rzuca się kilka cech, które odróżniają go od Huaweia P20. Aparaty na tylnej ścianie będą ułożone horyzontalnie, a na przednim panelu, oprócz czytnika linii papilarnych, znajdziemy też dwa przyciski dotykowe.



Specyfikacja modelu będzie najprawdopodobniej zbliżona do P20, co oznacza, że ekran będzie miał 5,8-calową przekątną, wydajność zostanie powierzona układowi Hisilicon Kirin 970.



Tańszy odpowiednik Huaweia P20, tradycyjnie, zadebiutuje kilka tygodni po targach MWC. Według Rolanda Quandta, znanego autora przecieków, zostanie on zaprezentowany 15 maja w Londynie.

Foto: /Slashleaks