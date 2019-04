Honor 20 Pro na nowych renderach

Render zdaje się potwierdzać plotki, które od jakiegoś czasu trafiają do sieci. Honor 20 Pro zostanie wyposażony w system potrójnego aparatu fotograficznego na tylnej obudowie. Całość przypomina wygląd Huawei P30 Pro, który został zaprezentowany wcześniej w tym roku.

Na tylnej obudowie Honora 20 Pro zabrakło także skanera linii papilarnych - wszystko to przez to, że znalazł się on bezpośrednio pod wyświetlaczem smartfona. Można się spodziewać także, iż flagowiec Chińczyków zaoferuje nowe funkcje powiązane z zoomem.

Oficjalna premiera smartfona odbędzie się 21 maja 2019 roku podczas specjalnej konferencji w Londynie.

/ fot. GizmoChina