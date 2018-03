Honor 7C – znamy datę premiery

Dokładnie 12 marca, Huawei ma zaprezentować kolejny model z serii Honor - 7C. Będzie to niedrogi phablet, będący okrojoną wersją popularnego Honora 7X. Według danych odnalezionych w bazie TENAA, będzie on wyposażony w niespełna 6-calowy ekran o proporcjach 18:9 i rozdzielczości HD. Za jego wydajność ma odpowiadać autorski układ HiSilicon Kirin z czterema rdzeniami o taktowaniu 1,8 GHz i 3 GB pamięci RAM.

Pamięć wbudowana będzie miała pojemność 32 GB, a do robienia zdjęć posłuży podwójny aparat (13 MP + 2 MP). Zasilanie ma zostać powierzone akumulatorowi o pojemności 2900 mAh. Co ciekawe, urządzenie ma zostać wyposażone w system rozpoznawania twarzy.



Cena Honora ma wynosić około 200 euro, co w przeliczeniu daje mniej więcej 850 złotych.