Honor Note 9 – wiemy jak wygląda

Urządzenie z wyglądu bardzo przypomina model V9. Telefon jest jednak znacznie większy, co widać po stosunku wymiarów jego obudowy do dłoni osoby, która go trzyma. Widać, że Huawei nie zdecydował się na przenisienie skanera linii papilarnych na przód i pozostał przy podwójnym aparacie.

To tak naprawdę jedyne co na ten moment wiemy o tym modelu. Jego poprzednik jest wyposażony w 6,6-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, wykonany w technologii Super AMOLED. Za wydajność odpowiada chipset Kirin 955 (4 x ARM Cortex A72 2.5GHz + 4 x ARM Cortex A53 1.8GHz) z grafiką ARM Mali-T880MP4. Aparat fotograficzny to pojedyncza, 13-megapikselowa jednostka z optyką f/2.0 i optyczną stabilizacją obrazu.

Po następcy można więc spodziewać podzespołów przynajmniej tak dobrych, jak w Honorze V9 czyli Kirina 960, 4GB/6GB RAM, podwójnego aparatu z optyczną stabilizacją obrazu i 64GB/128GB pamięci wewnętrznej.

