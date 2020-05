Honor poprawia łączność

Lepsze połączenie

Wi-Fi 6 to kolejna generacja technologii Wi-Fi. Honor Router 3 będzie pierwszym tego typu sprzętem firmy wykorzystującym najnowszy standard. Umożliwia on użytkownikom korzystanie z większych prędkości przesyłania danych.

Router Honor 3 składa się z chipsetu Wi-Fi 6+ i dwurdzeniowego procesora Gigahome 1,2 GHz. Zgodnie z zapewnieniami producenta może osiągnąć większą przepustowość, wyższe prędkości i niższe zużycie energii niż poprzednie tego typu konstrukcje. Router ma zapewniać łączną szybkość transferów sieciowych na poziomie ok. 3000 Mb/s przy kombinacji pasm.

Nowy sprzęt obsługuje również technologię OFDMA do bezpośrednich połączeń wielu użytkowników z wieloma urządzeniami. Producent zapewnia, że gwarantuje to większą stabilność i lepsze przesyłanie danych przy niskim opóźnieniu.

Prezentacja i specyfikacja

Honor po raz pierwszy zaprezentował nowy router podczas wydarzenia Smart Life Product Launch, które odbyło się 18 maja br. w Chinach. Przy tej okazji pokazano też serię opracowanych przez Honora urządzeń do inteligentnego domu.

Nowy Honor Router 3 wygląda podobnie do routera Huawei AX3 WiFi 6+ z wyjątkiem stacji bazowej. W rzeczywistości ma takie same specyfikacje jak standardowy AX3. Jest zasilany przez wewnętrzny dwurdzeniowy procesor Lingxiao o taktowaniu 1,2 GHz połączony ze 128 MB pamięci RAM i pamięcią flash.

Pobór mocy jest mniejszy niż 12 W przy napięciu wyjściowym zasilacza 12 V DC z wydajnością prądową 1 A. Honor Router 3 ma wymiary 242 mm x 151,9 mm x 40,9 mm i waży 379 g.

Sprzęt działa pod kontrolą systemu Huawei RTOS za pomocą aplikacji Huawei Smart Life dostępnej zarówno na Androida, jak i iOS-a. Nowy router Honora może pracować w trybie 2,4 GHz (przepustowość ok. 574 Mb/s) lub 5 GHz (przepustowość ok. 2402 Mb/s) z maksymalną prędkością transmisji nawet do 3976 Mb/s. Urządzenie ma w sumie cztery anteny o wzmocnieniu 5 dBi.

Ponadto router obsługuje protokoły transmisji: 802.3, 802.3u i 802.3ab. Ma również trzy tryby: penetrację ściany, standard i sen. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo – zawiera takie funkcje jak WPA3, zapora ogniowa, DMZ, ochrona przed atakami DoS itp. Dodatkowe jego opcje obejmują m.in.: ograniczenie prędkości, ograniczenie przepustowości, kontrolę rodzicielską, przyspieszenie gry, przekaźnik Wi-Fi, sieć gości, filtrowanie adresów MAC, VPN.

fot. Honor