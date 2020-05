Huawei AppGallery ma swoją kampanię

mBank będzie pierwszym polskim bankiem w sklepie Huawei AppGallery.

W autorskim sklepie z aplikacjami marki Huawei znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji, a łącznie blisko 35 tys. aplikacji z całego świata. Z dnia na dzień ta liczba rośnie.

Koncern podkreśla, że użytkownicy smartfonów i tabletów marki Huawei mogą cieszyć się ogromnym wyborem aplikacji w kategoriach usługi, rozrywka, komunikacja, zakupy i gry – wiele z nich jest w pełni zintegrowanych z HMS. Platforma przyciąga użytkowników smartfonów i tabletów Huaweia nie tylko bogatą ofertą, ale też nowościami, specjalnymi ofertami i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Według informacji firmy w ciągu ostatniego roku liczba pobrań aplikacji ze sklepu Huawei AppGallery wzrosła ponad 4-krotnie.

Dyrektor marketingu firmy Huawei CBG Polska podkreśla, że aktualnie startująca kampania 360 stopni, promująca sklep Huawei AppGallery i nowe urządzenia marki, jest pierwszą tak dużą i wielowymiarową akcją marketingową dotyczącą AppGallery. Decyzja o niej wynika z dynamicznego rozwoju sklepu.

Ponieważ Huawei AppGallery jest umieszczony na najnowszych smartfonach serii Y, ich kampanie zostały połączone. To samo dotyczy rozszerzenia współpracy koncernu z Robertem Lewandowskim. Promocja Huaweia przybierze więc ogromną skalę i będzie to silny marketing.

Kampania telewizyjna i radiowa wystartują 15 maja br. Wśród bohaterów kampanii pojawią się 3 aplikacje obecne w AppGallery: AutoMapa, Allegro i Empik Go – i przygotowane we współpracy z Huaweiem prezenty dla użytkowników.

Bezpłatne dostępy, kupony promocyjne

W przypadku AutoMapy będzie to bezterminowy i bezpłatny dostęp do map Polski i nawigacji w aplikacji AutoMapa. Dla kupujących w aplikacji Allegro – jednorazowy kupon o wartości 20 zł na zakupy za minimum 50 zł, a dla użytkowników aplikacji Empik Go – bezpłatny 3-miesięczny dostęp do e-booków i audiobooków.

Poza właścicielami nowych smartfonów Y z prezentów będą mogli skorzystać także użytkownicy innych telefonów Huawei opartych na HMS, takich jak Mate 30 Pro, P40, P40 Pro, P40 lite i P40 lite E.

Aplikacja mBanku

Pierwszą polską aplikacją bankową w sklepie Huawei AppGallery będzie apka mBanku.

Każdego miesiąca ze sklepu korzysta niemal 400 mln aktywnych użytkowników na całym świecie. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład w którego wchodzą też takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huaweia.

To kolejny krok firmy w kierunku utrzymania silnej pozycji na rynku smartfonów. Huawei jest drugim największym producentem smartfonów na świecie – awansował na tę pozycję w połowie 2018 r.

fot. Huawei