Huawei Mate 20 Pro - naszpikowany innowacjami

Sercem urządzenia jest Kirin 980, pierwszy na świecie komercyjny procesor produkowany w najnowocześniejszym 7-nanometrowym procesie litograficznym. W porównaniu do 10-nanometrowego, 7-nanometrowy proces technologiczny pozwolił na zwiększenie wydajności o 20% i podniesienie efektywności energetycznej aż o 40%.



Kirin 980 jest pierwszym procesorem opartym na rdzeniach Cortex-A76, które są o 75% wydajniejsze i o 58% bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do poprzedniej generacji chipów. System Kirin CPU wykorzystuje inteligentny mechanizm Flex-scheduling, który tworzy 3-stopniową architekturę efektywności energetycznej, składającą się z dwóch super dużych rdzeni Cortex-A76, dwóch dużych Cortex-A76 i czterech małych rdzeni Cortex-A55.

Kirin 980 wspierany jest przez procesor graficzny Mali-G76, który zapewnia wzrost wydajności o 46%. Dzięki temu nawet najbardziej zaawansowane aplikacje działają płynnie i szybko. Nie ma przy tym znaczenia, czy smartfon znajduje się w zasięgu sieci wi-fi czy poza nim. W Huawei Mate 20 Pro zainstalowano moduł LTE, który umożliwia transfer danych z zawrotną prędkością do 1,4 Gb/s. Maksymalna przepustowość przy korzystaniu z sieci wi-fi wynosi z kolei 1,7 Gb/s. I w jednym i w drugim przypadku, Mate 20 Pro prezentuje obecnie najlepsze osiągi na świecie. Smartfon zarządzany jest przez system Android w wersji 9.0 oraz nakładkę EMUI 9.0.

Aparaty

Potrójny aparat znany z modelu Huawei P20 Pro, został po raz pierwszy na świecie wzbogacony o ultraszerokokątny obiektyw. Ultraszerokokątny obiektyw wspiera także makrofotografię. Pozwala uzyskać na zdjęciach ostre obrazy obiektów umieszczonych w odległości zaledwie 2,5 cm od obiektywu. Główny obiektyw ma aż 40 megapikseli, a dwa kolejne odpowiednio 20 MP i 8 MP. Przedni aparat o rozdzielczości 24 MP - oraz nowa funkcja trójwymiarowego mierzenia głębi obrazu - pozwalają m.in. na robienie selfie profesjonalnej jakości. Dzięki sztucznej inteligencji, Huawei Mate 20 Pro rozpoznaje wiele scenariuszy oraz obiektów, automatycznie dobierając najlepsze możliwe ustawienia aparatu oraz gwarantuje doskonałe efekty nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Mate 20 Pro oferuje również szereg rewolucyjnych rozwiązań w obszarze nagrywania materiałów wideo. Dzięki sztucznej inteligencji (AI) smartfon zrenderuje w czasie rzeczywistym nagrywany obraz, dzięki czemu odzwierciedli realne kolory i cienie. W smartfonie Huawei Mate 20 Pro dostępny jest też tryb AI Cinema, dzięki któremu użytkownicy mogą zmieniać odcień, nasycenie i jasność swoich nagrań wideo. Funkcja ta obsługuje również selektywną zmianę nasycenia kolorów. Wykorzystując sztuczną inteligencję,



Bateria

Huawei Mate 20 Pro został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują od smartfona najwyższej wydajności. Smartfon wyposażono w pojemną baterię 4200 mAh, która wystarcza na więcej niż jeden dzień intensywnego użytkowania. Dla szybkiego ładowania, adapter Huawei SuperCharge zapewnia moc do 40W . Baterię w smartfonie Huawei Mate 20 Pro podłączonym do ładowarki SuperCharge, można naładować do 70 % w 30 minut.



Oprócz udoskonalonego ładowania przewodowego, Huawei Mate 20 Pro obsługuje bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15W, oparte na standardzie indukcyjnego ładowania Qi, poprzez rozwiązanie Huawei Wireless Quick Charge. 30-minutowa bezprzewodowa sesja ładowania z mocą 15W zapełni akumulator w 30%. Kolejną technologią jest funkcja bezprzewodowego ładowania dwustronnego, która umożliwia użytkownikom maksymalne wykorzystanie dużych akumulatorów, aby ładować ze smartfonów inne urządzenia z obsługą Qi , np. słuchawki bezprzewodowe lub inny smartfon. Bezpieczeństwo ładowania zapewnia certyfikat TÜV.

Smartfon charakteryzuje się zakrzywionym ekranem OLED o przekątnej 6,4", rozdzielczości 1440x3120 (2K+) oraz proporcjach 19,5:9. Zastosowane rozwiązania sprawiają, że Mate 20 Pro wiernie odwzorowuje detale i barwy oraz zapewnia najwyższą jakość zdjęć, filmów oraz gier.

Dostępność i cena



Nowy smartfon Huawei Mate 20 Pro dostępny będzie w Polsce w cenie 4299 zł. Będzie można kupić go w przedsprzedaży od 16 października od 16:00 do 4 listopada lub wyczerpania zapasów. Przy zakupie Mate 20 Pro klienci otrzymają bezprzewodową ładowarkę 15W i kartę pamięci NM 128GB . Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i Twilight.