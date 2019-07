Huawei Mate 20 X – pierwszy smartfon 5G w Polsce

Huawei Mate 20 X 5G to pierwszy smartfon obsługujący sieć 5G, który trafi do sprzedaży w Polsce. Telefon został wyposażony w dwa procesory: Kirin 980 (ten sam, co we flagowych smartfonach z serii P30 i Mate 20) oraz Balong 5000 – podobnie jak Kirin, pierwszy na świecie chipset 5G wykonany w technologii 7 nm. Dzięki takiemu modemowi Mate w głównym paśmie częstotliwości 5G osiąga przepustowość 4,6 Gb/s. Balong obsługuje dwa standardy: NSA (Non-Standalone) oraz SA (Standalone), dzięki czemu smartfon Huawei będzie mógł działać w sieciach 5G. Rzecz jasna również w 2G, 3G i 4G.

Smartfon ma 7,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080x2244 pikseli. Stosunek wielkości wyświetlacza do obudowy wynosi 87,83%proc, dzięki czemu użytkownikowi oddano do dyspozycji maksymalnie dużą powierzchnię ekranu. Innowacją istotną z punktu widzenia konsumentów intensywnie używających multimediów jest system chłodzenia Huawei SuperCool, bazujący na wykorzystaniu warstwy grafenowej i komory parowej. Taka konstrukcja zapewnia dobre chłodzenie.

Za fotografię i wideo w Mate 20 X odpowiada potrójny aparat tylny z ultraszerokokątnym obiektywem, skonstruowany we współpracy z Leicą. Główny obiektyw współpracuje z matrycę o rozdzielczości 40 Mpix, a dwa kolejne z czujnikami 20 i 8 Mpix. Przedni aparat o rozdzielczości 24 Mpix, z funkcją trójwymiarowego pomiaru głębi obrazu, pozwala między innymi na robienie wysokiej jakości selfie.

Huawei Mate 20 X 5G zasilany jest akumulatorem o pojemności 4200 mAh i dzięki metodzie Huawei SuperCharge,ładuje się do 70 proc. pełnej pojemności akumulatora w ciągu zaledwie 30 minut.

Smartfon w kolorze szmaragdowym pojawi się w sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia – będzie kosztował niespełna 4300 zł.

źródło: Huawei