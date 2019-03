Huawei Mate X z pierwszym na świecie certyfikatem dla smartfona 5G

Huawei Mate X to pierwszy składany smartfon marki. Wyposażony został w jeden ekran, który w zależności od pozycji, w której jest trzymany, zapewnia inną przekątną wyświetlacza. Sercem urządzenia jest pierwszy na świecie wielotrybowy chipset 7nm 5G Balong 5000 obsługujący pasma 2G, 3G, 4G i 5G. Balong 5000 jako pierwszy chipset osiągnął szczytową prędkość pobierania 4,6 Gbps w paśmie poniżej 6 GHz (pasmo niskiej częstotliwości w sieci 5G). Jest to także pierwszy na świecie chipset obsługujący jednocześnie pasma samodzielne i niesamodzielne (SA i NSA).

- Sieć 5G oraz urządzenia ją wykorzystujące są znacznie bardziej złożone od poprzednich generacji sieci telekomunikacyjnych. Ocena smartfonów 5G to bezprecedensowe wyzwanie. Dzięki współpracy zespołów Huawei i TÜV Rheinland obie strony dokonały znaczącego przełomu w kluczowych technologiach certyfikujących. Huawei będzie nadal współpracować z TÜV Rheinland nad rozwojem technologii certyfikacji urządzeń komunikacyjnych, po to by wprowadzać na europejski rynek terminale 5G - powiedział Bruce Lee, wiceprezes segmentu smartfonów w Huawei Consumer Business Group.

TÜV Rheinland był odpowiedzialny za cały proces certyfikacji CE Huawei Mate X. Certyfikacja jest niezbędnym wymogiem jakościowym Unii Europejskiej w zakresie importu i sprzedaży produktów. Jest to również identyfikacja niezbędna do wprowadzenia produktów na rynek europejski. Towary z certyfikacją CE spełniają szereg dyrektyw dotyczących takich obszarów jak transmisja bezprzewodowa, bezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna, bezpieczeństwo konsumentów oraz wpływu na zdrowie i środowisko.