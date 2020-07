Huawei MatePad z ekranem FullView 2K

Centrum rozrywki

Zaprezentowany przez Huawei tablet ma służyć jako centrum multimedialnej rozrywki. Urządzenie zostało wyposażone w ekran FullView 2K, który wyświetla prawie 17 mln kolorów. Rozdzielczość ekranu wynosi 2000×1200, a jego przekątna – 10,4 cala. Producent podkreśla, że urządzenie wyróżnia się bardzo wąskimi ramkami, których szerokość wynosi 7,9 mm. Tablet wyposażony jest w przedni aparat szerokokątny 8MP o polu widzenia do 107 stopni, projektowany z myślą o rozmowach wideo.

System audio w urządzeniu złożony jest z 4 głośników Harman Kardon. Dzięki zastosowaniu technologii Huawei Histen efekty dźwiękowe mogą być dostosowane do preferencji użytkownika. W tablecie zamontowano baterię o pojemności 7250 mAh. Sprzęt jest wyposażony w procesor HiSilicon Kirin 810 oraz pamięć 64 GB ROM i 4 GB RAM.

W Huawei MatePad znajdziemy oprogramowanie EMUI 10.1, które bazuje na systemie operacyjnym Android i wykorzystuje Huawei Mobile Services (HMS).

Oprogramowanie

Tablet MatePad wyposażono w oprogramowanie Huawei Share, które obejmuje funkcje OneHop i Multi-Screen Collaboration. OneHop ułatwia przesyłanie m.in. zdjęć, filmów, dokumentów tekstowych i prezentacji między tabletem a wybranymi smartfonami Huawei z nakładką EMUI 9.0 i wyższą.

Multi-Screen Collaboration umożliwia współdzielenie ekranów między tabletem a smartfonem, który wykorzystuje nakładkę EMUI 10.0 i wyższą. Po skonfigurowaniu obu urządzeń na tablecie wyświetli się ekran smartfona. Palcem lub rysikiem można zaznaczyć pliki, które chcemy przenieść z jednego urządzenia na drugie. Tablet MatePad wspiera także tryb PC, który zmienia jego ekran w pulpit charakterystyczny dla komputerów i laptopów, oraz funkcję Multi-Window, umożliwiającą otwieranie kilku aplikacji naraz.

Tablet można szybko dostosować dzięki aplikacjom PhoneClone do przenoszenia danych ze starego sprzętu i PetalSearch do szybkiego wyszukiwania programów. Przewidziano też inteligentne dostosowywanie kontrastu ekranu do otoczenia.

Tablet MatePad z Huawei FreeBuds 3i i prezentami w aplikacjach można kupić od 17 lipca do 2 sierpnia br. (lub do wyczerpania zapasów) w oficjalnym sklepie internetowym Huawei.

fot. Huawei