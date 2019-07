Huawei P smart Z – z wysuwanym aparatem do selfie

Huawei P smart Z to to smartfon z wysuwanym, ukrytym w obudowie aparatem do selfie. Dzięki temu ekran FullHD+ o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości 2340x1080 pikseli pozbawiony jest wcięć i otworów, a użytkownik ma do dyspozycji niemal całą powierzchnię wyświetlacza (91 proc.).

Mechanice i optyce w postaci samoczynnie wysuwającego się 16-megapikselowego aparatu do selfie towarzyszą algorytmy do rozpoznawania scenerii, które automatycznie ustawiają parametry ekspozycji. Operacja wysunięcia trwa sekundę, a inteligentny mechanizm w połączeniu z akcelerometrem automatycznie chowa obiektyw by uniknąć uszkodzenia konstrukcji podczas upadku.

Podstawowy aparat w P smart Z wyposażono w dwa obiektywy. Główny ma matrycę 16 Mpix i przysłonę f/1,8, która ułatwia robienie zdjęć w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Drugi obiektyw z matrycą 2 Mpix i przysłoną f/2,4 wspomaga aparat główny w analizowaniu głębi ostrości. Na tylnej ściance wykonanej z kompozytu (w kolorach czarnym, niebieskim i zielonym) imitującego szkło, oprócz aparatów umieszczono czytnik linii papilarnych.

Smartfon napędza ośmiordzeniowy procesor Kirin 710F, a wtórują mu 4 GB RAM-u i 64 GB wbudowanej pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Wbudowany akumulator ma pojemność 4000 mAh.

Telefon można kupić w przedsprzedaży w zestawie z opaską Band 2 Pro w sklepach:

• Komputronik,

• Media Expert,

• Media Markt,

• Morele,

• Neonet,

• RTV Euro AGD,

• x-kom.



W zwykłej sprzedaży P smart Z pojawi się 22 lipca. Cena – 1199 zł.

żródło: Huawei