Huawei P smart+ zadebiutował na polskim rynku

Huawei P smart+ wyposażony jest w nowy procesor - Kirin 710. Cztery rdzenie procesora Cortex A73 taktowane są z częstotliwością 2,2 GHz, a kolejne cztery Cortex A53 1,7 GHz. W przeciwieństwie do innych konkurencyjnych procesorów podobnej klasy, Kirin 710 wyposażony jest w dedykowane procesory ISP, do przetwarzania obrazów oraz DSP do przetwarzania sygnałów cyfrowych. Za renderowanie grafiki odpowiada procesor Mali-G51, który dodatkowo wspierany jest przez technologię GPU Turbo, dzięki czemu obraz będzie płynniejszy przy jednoczesnej redukcji zużywanej energii. Huawei P smart+ wyposażony jest w 4GB pamięci RAM i 64GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie wyposażone jest w baterię o pojemności 3340 mAh.

Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszej nakładki EMUI 8.2, wspieranej przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu urządzenie lepiej wykorzystuje baterię oraz pamięć operacyjną i wewnętrzną.

Inteligentne selfie

Zarówno przedni, jak i tylny aparat wspierane są przez sztuczną inteligencję, która w czasie rzeczywistym rozpoznaje różnego rodzaju scenariusze i fotografowane obiekty, automatycznie dopasowując kluczowe ustawienia - ekspozycję, balans bieli, ostrość. Przedni aparat wyposażony jest w podwójne obiektywy z 24 i 2-megapikselowymi matrycami. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu rozmycia tła. Opcja 3D Qmojis bazująca na rozpoznawaniu twarzy użytkownika, pozwala wzbogacić selfie o dynamiczną nakładkę 3D.

Tylny aparat wyposażony jest w obiektywy o 16 i 2-megapikselowych matrycach.

Nagrywanie w HDR

Huawei P smart+ potrafi nie tylko nagrywać wideo o rozszerzonej palecie barw (HDR), ale również wyświetlać je na ekranie w czasie rzeczywistym. Kamera wideo potrafi pracować w różnych scenariuszach oświetlenia studyjnego: miękkie światło, światło sceniczne, światło podzielone i klasyczne studio. Aparat tworzy model 3D fotografowanego obiektu i symulując jego oświetlenie pomaga dobrać faktyczne parametry lamp, w celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego.

Efektowny wygląd

Duży 6,3-calowy wyświetlacz FullView o rozdzielczości FullHD+ (2340x1080 pikseli) charakteryzuje się wysoką jakością, wyświetlając aż 85% palety kolorów RGB. Całość zamknięta jest w designerskiej obudowie w kilku kolorach, między innymi w efektownym gradientowym fioletowym.

Dostępność i cena:

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży online już od 15 października br. Rekomendowana cena to 1299 zł.