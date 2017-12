Huawei P20 - taka będzie nazwa następcy P10?

Co wiemy o P20? Bloger Evan Blass opublikował materiały reklamowe Huaweia, które mają wskazywać, że przyszłoroczny model będzie posiadał aż trzy aparaty na tylnym panelu, które mają wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 40 megapikseli. Co więcej, dzięki zastosowaniu aż trzech obiektywów, układ będzie posiadał 5-krotny hybrydowy zoom. Z przodu z kolei pojawi się 24-megapikselowa kamerka do selfie. Za wydajność ma odpowiadać układ HiSilicon Kirin 970.

Inna informacja pojawiła się na forum XDA-Developers, gdzie Mishaal Rahman opublikował pliki konfiguracyjne modelu P20, z których możemy dowiedzieć się między innymi, że ekran będzie posiadał wycięcie na wzór iPhone'a X. W dokumentach odnaleziono również informacje, że wyświetlacz ma mieć przekątną 6 cali i rozdzielczość Full HD+.