Huawei P20 i P20 Lite – znamy ceny

Według informacji do których dotarł znany autor przecieków, model P20 ma kosztować 679 euro, czyli w przeliczeniu około 2900 złotych. Należy więc spodziewać się się ceny 2999 złotych. P20 Lite, czyli model ze średniej półki został wyceniony na 369 euro, czyli mniej więcej 1600 złotych.

W przecieku pojawiła się także informacja na temat modelu P20 Pro, który będzie bezpośrednim konkurentem Galaxy S9+. To urządzenie ma kosztować aż 899 euro, czyli około 3800 złotych. Najprawdopodobniej, polska cena będzie jednak wynosiła aż 3999 złotych.

Wszystkie modele będą posiadały ekrany o proporcjach 18:9 i cienkie ramki. W P20 i P20 Plus czytnik linii papilarnych będzie umieszczony pod ekranem, a w P20 Pro będzie on ulokowany na tylnym panelu. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, przyszłoroczny model, niezależnie od wersji, będzie posiadał aż trzy aparaty na tylnym panelu, które mają wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 40 megapikseli. Co więcej, dzięki zastosowaniu aż trzech obiektywów, układ będzie posiadał 5-krotny hybrydowy zoom. Z przodu z kolei pojawi się 24-megapikselowa kamerka do selfie. Za wydajność ma odpowiadać układ HiSilicon Kirin 970.

Foto : /Twitter / Evan Blass