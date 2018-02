Huawei P20 z trzema aparatami z tyłu

Jak widać, model na zdjęciu ma zupełnie inną stylistykę niż poprzednik. Są cienkie ramki, ekran o proporcjach 18:9 i aż trzy aparaty na tylnym panelu. Nie będzie więc to sprzęt podobny do jakiegokolwiek innego urządzenia marki Huawei.

Następca modelu P10 zadebiutuje w trzech wersjach. Mają to być urządzenia o oznaczeniach: P20, P20 Plus i P20 Pro. Będą różnić się nie tylko wielkością i specyfikacją, ale także wyglądem. Wszystkie modele będą posiadały ekrany o proporcjach 18:9 i cienkie ramki. W P20 i P20 Plus czytnik linii papilarnych będzie umieszczony pod ekranem, a w P20 Pro będzie on ulokowany na tylnym panelu. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, przyszłoroczny model, niezależnie od wersji, będzie posiadał aż trzy aparaty na tylnym panelu, które mają wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 40 megapikseli.

Co więcej, dzięki zastosowaniu aż trzech obiektywów, układ będzie posiadał 5-krotny hybrydowy zoom. Z przodu z kolei pojawi się 24-megapikselowa kamerka do selfie. Za wydajność ma odpowiadać układHiSilicon Kirin 970.

Premiera P20 odbędzie się pod koniec marca.