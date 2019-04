Huawei P30 lite - rusza przedsprzedaż

Od 8 do 30 kwietnia klienci mogą zamówić Huawei P30 lite w przedsprzedaży, w ramach której będą mogli otrzymać dodatkowo inteligentną opaskę do monitorowania aktywności fizycznej - Huawei Band 2 Pro. Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim.

Do regularnej sprzedaży wejdzie 1 maja.

Klienci, którzy między 10 kwietnia a 30 czerwca kupią Huawei P30 lite, otrzymają darmową przestrzeń 50 GB w mobilnej chmurze Huawei. Tę przestrzeń będą mogli zapełnić w ciągu miesiąca, po tym czasie zachowają dostęp do zgromadzonych w niej danych, ale aktywne korzystanie z chmury będzie wymagało wykupienia płatnej subskrypcji (w cenie 3,99 zł/ mies). Z kolei klienci, którzy do 30 czerwca kupią wyższe modele z serii P - Huawei P30 i P30 Pro - otrzymają darmową przestrzeń 50 GB w mobilnej chmurze do swobodnego korzystania przez 3 miesiące.

P30 lite należy do rodziny smartfonów Huawei z serii P, znanych z fotograficznej siły. Jego mocną stroną jest zaawansowany aparat oraz szereg rozwiązań gwarantujących wysoką ostrość zdjęć nawet w słabym świetle. Główny aparat P30 lite został wyposażony w trzy obiektywy: 48MP, szerokokątny z matrycą 8MP i przesłoną f/1.8 oraz obiektyw 2MP służący do analizy głębi obrazu.

Optyka obiektywu o rozdzielczości 48MP i sensor marki Sony - to główne elementy charakteryzujące P30 lite. Użytkownik ma też możliwość wyboru trybu nocnego (dostępny w kolejnej aktualizacji oprogramowania). 48MP obiektyw oferuje też funkcję 2-krotnego zoomu bezstratnego i 6-krotnego zoomu cyfrowego. Drugi, szerokokątny obiektyw telefonu pozwala na fotografowanie rozległego krajobrazu i uchwycenie w kadrze wielu fragmentów bez potrzeby oddalania się od obiektu, jak w przypadku standardowego obiektywu. Trzeci obiektyw w aparacie odpowiada za analizę głębi obrazu i oferuje użytkownikowi bogaty wybór artystycznych efektów rozmycia tła.

Przedni aparat fotograficzny telefonu został wyposażony w obiektyw o rodzielczości 24MP oraz w zaawansowany sensor. W połączeniu z funkcją Night Mode, telefon pozwala wykonać zdjęcie selfie o bogatej kolorystyce i wysokiej wyrazistości nawet w nocy.

Huawei P30 lite jest wspierany przez moduł sztucznej inteligencji, która poprawia stabilizację obrazu oraz umożliwia automatyczny dobór parametrów fotografii. Zarówno aparat główny, jak i przedni automatycznie rozpoznają sceny i obiekty - główny 22, przedni 8 - dzięki czemu użytkownik może wykonać świetnej jakości zdjęcia bez potrzeby własnoręcznej zmiany ustawień aparatu.

Telefon został wyposażony w wyświetlacz Full HD+ (2312 x 1080 px) o rozmiarze 6,15 cala i formacie 19:9. Ekran wyróżnia się wąskimi ramkami z delikatnym wycięciem w kształcie kropli rosy - DewDrop. Wyświetlacz Huawei P30 lite zapewnia ochronę oczu podczas korzystania z urządzenia, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort Certification.

Smartfon został zamknięty w obudowie o wymiarach 152,9×72,7×7,4 mm, co w połączeniu z zakrzywionym szkłem ekranu gwarantuje komfortowe korzystanie z urządzenia. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na tylnej obudowie telefonu. Użytkownicy mogą korzystać też ze złącza słuchawkowego i modułu NFC, który służy między innymi do wykonywania płatności zbliżeniowych.

Inteligentne funkcje

Użytkownik Huawei P30 lite może korzystać z wielu funkcji:

FaceUnlock, czyli funkcja odblokowywania telefonu za pomocą rysów twarzy

Czysty dźwięk - funkcja umożliwiająca własnoręczne dostosowanie trybu odtwarzania dźwieku w słuchawkach

Łączność alarmowa SOS - po naciśnięciu przycisku zasilania 5 razy, telefon wykona połączenie na wcześniej ustalony numer alarmowy

HUAWEI HiVision - po skierowaniu obiektywu aparatu na interesującą rzecz, algorytmy AI rozpoznają ją i umożliwią między innymi okreśenie liczby kalorii w potrawie, rozpoznanie rasy zwierzęcia czy modelu samochodu

Moc obliczeniowa

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Kirin 710 z układem graficznym ARM Mali-G51 MP4 i 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB ROM. Użytkownik może też rozszerzyć pamięć do 512 GB poprzez dodanie karty microSD. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z najnowszą wersją autorskiej nakładki systemowej Huawei - EMUI 9.0.1.

Huawei P30 lite jest zasilany przez baterię o pojemności 3340 mAh, którą można szybko naładować dzięki funkcji Huawei 9V2A Quick Charge. Jedno pełne ładowanie pozwala na korzystanie z telefonu przez cały dzień. Huawei P30 lite został wyposażony w moduł graficzny GPU TURBO 2.0, który jest odpowiedzią na potrzeby mobilnych graczy.

Smartfon będzie dostępny w Polsce w rekomendowanej cenie 1599 zł.