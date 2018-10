Huawei Watch GT - smartwatch wielofunkcyjny

Watch GT zamknięty jest w obudowie o grubości 10,6 mm. Obudowa, wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, jest dodatkowo pokryta specjalną ceramiczną warstwą węglową DLC o właściwościach zbliżonych do naturalnego diamentu, która zapewnia odporność na ścieranie i chroni przed zarysowaniem.

Huawei Watch GT to urządzenie, które z powodzeniem może pełnić rolę trenera i wspomagać użytkownika w uprawianiu sportu. Smartwatch współpracuje z systemami satelitarnymi GPS, GLONASS i GALILEO. Przekłada się to na bogatsze informacje o pozycjonowaniu i wiarygodne zapisy ćwiczeń. Urządzenie - poprzez pomiar aktywności użytkownika - samo proponuje efektywniejsze treningi. Sensory rejestrują szereg danych, takich jak prędkość i długość pokonanego dystansu, trasę, puls, liczbę kroków, rodzaj chodu i spalane kalorie. Przetwarzając te informacje, smartwatch proponuje użytkownikowi trening dopasowany do jego celów.



Smartwatch, w zależności od intensywności jego użytkowania, może wytrzymać na jednym ładowaniu nawet 30 dni . Pobiera jedynie 1/6 mocy przy wygaszonym wyświetlaczu i aktywuje tryb intensywny przy włączonej tarczy AMOLED HD.

Przy regularnym użytkowaniu z uruchomionym GPS-em, aktywną funkcją pulsometru, monitorowania snu, ćwicząc 90 minut w ciągu całego tygodnia i z włączoną opcją powiadomień, smartwatch GT wytrzyma na jednym cyklu ładowania nawet do 2 tygodni.

Przy włączonych wszystkich funkcjach smartwatcha i bardzo aktywnym trybie pracy, na przykład podczas maratonu, gdy użytkownik ma uruchomiony tryb z GPS non stop, aktywne funkcje pulsometru, monitorowania częstotliwości oddechów oraz monitorowanie parametrów w trybie biegania, maksymalny czas pracy to 22 godziny.

Tętno jest podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym zdolność ćwiczenia i stanu zdrowia każdego człowieka. Huawei pracował 4 lata nad nową technologią monitorowania tętna TruSeen.

Huawei TruSleep 2.0 może monitorować jakość snu użytkownika przez całą dobę, analizując częstość akcji serca i zmienność rytmu serca (HRV). W zamian, w połączeniu z monitorowaniem pozycji nadgarstka, oferuje dokładną analizę czasu i struktury snu (głęboki sen, lekki sen, fazy snu). Ponadto, wspierany przez technologię Huawei AI, dostarcza użytkownikom informację, jak rozwiązać 6 typowych problemów ze snem (trudność w zasypianiu, nadmierna lekkości snu, czuwanie, wczesne przebudzenie, senność i nieregularny harmonogram snu).

Huawei Watch GT oferuje ciągły monitoring aktywności, w tym statystyki liczby kroków i liczby godzin spędzanych na stojąco i siedząco. Zegarek zapisuje umiarkowany i intensywny czas aktywności w ciągu dnia.

Zegarek obsługuje także dodatkowe funkcje telefonu komórkowego, takie jak przypomnienie o przychodzących rozmowach, przypomnienie informacji (SMS, e-mail, kalendarz, aplikacje społecznościowe). Może również przypominać użytkownikowi o wszystkich połączeniach lub wiadomościach, gdy użytkownik nie może odebrać rozmowy przychodzącej na telefon.

Huawei Watch GT będzie dostępny w Polsce w przedsprzedaży od 29.10 od godziny 15:00 do 11.11. Przy zakupie urządzenia w przedsprzedaży, klienci otrzymają bezprzewodowe słuchawki AM61.

Cena Huawei Watch GT to 999 zł.