Huawei Y5 2019 trafił do Polski

Niemal bezramkowy wyświetlacz to najważniejszy atut modelu Y5 2019 w porównaniu z konkurencją na tej samej półce cenowej. Rozmiar ekranu to 5,71" w formacie 19:9 - więcej niż w zeszłorocznym modelu Y5 2018 z ekranem o rozmiarze 5,45". Nowy Y5 wyposażony został w rozwiązanie typu Dewdrop Dispaly - wycięcie w kształcie kropli, co dodatkowo powiększa powierzchnię użytkową ekranu. Smartfon otrzymał certyfikat TÜV Rheinland - to gwarancja, że ekran filtruje szkodliwą emisję niebieskiego światła i inteligentnie reguluje temperaturę i jasność kolorów. Sprzęt ma ekranowi HD+ (1520x720 pikseli) i matrycę IPS, .

Imitująca skórę obudowa Huawei Y5 2019 czyni ten model unikalną propozycją na rynku, obok modelu Y6 2019, który dostępny jest w sprzedaży od miesiąca. Obudowa jest odporna na zarysowanie, plamy oraz odciski palców. Metalowe wykończenie detali w kolorze złota wokół kamery, dodaje smartfonowi niepowtarzalnego charakteru. Skórzane pokrycie dostępne jest w obu kolorach: czarnym i brązowym.

Huawei Y5 2019 wyposażony jest w aparat główny o rozdzielczości 13MP, a także przysłonę f/1.8. Przedni aparat Huawei Y5 2019 o rozdzielczości 5MP ma funkcję wspomagającą proces robienia selfie. Przy autoportretach użytkownik smartfona będzie mógł skorzystać ze światła diody doświetlającej.

Huawei Y5 2019 jest wyposażony w akumulator o pojemności 3020 mAh i z może pracować przez 10 godzin w połączeniu z siecią LTE czy odtwarzać muzykę bez przerwy przez 74 godziny (dane producenta). Dłuższą żywotność baterii można zachować dzięki opatentowanej przez Huawei inteligentnej technologii, zmniejszającej obciążenie systemu i zwiększającej wydajność aż o 20%.

Cena: 549 złotych.