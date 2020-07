Huawei może działać we Francji

Huawei może uczestniczyć w budowie francuskich sieci telekomunikacyjnych.

Guillaume Poupard, dyrektor generalny francuskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) oświadczył, że rząd Francji nie wyda całkowitego zakazu wykorzystywania sprzętu koncernu Huawei w krajowej sieci telekomunikacyjnej 5G.

Zgoda z zastrzeżeniami

Poupard w wywiadzie udzielonym gazecie „Les Echos" stwierdził, że operatorzy, którzy obecnie korzystają ze sprzętu Huawei, otrzymają zgodę na stosowanie go w okresie od 3 do 8 lat. Innym dostawcom usług odradza się jednak używanie urządzeń pochodzących z Chin. Dotyczy to przede wszystkim firm, które do tej pory kupowały systemy teletransmisyjne producentów innych niż Huawei.

Kontrolowana przez państwo sieć Orange wybrała do swojej sieci 5G sprzęt europejskich konkurentów firmy Huawei – Nokii i Ericssona. Decyzja w sprawie dopuszczenia chińskich urządzeń jest ważna dla 2 innych operatorów działających we Francji. Mowa o firmach Bouygues Telecom i SFR – ok. połowy obecnej infrastruktury komórkowej każdej z nich powstała na bazie sprzętu Huawei.

Poza główną strukturą

Rząd USA zaapelował do swoich sojuszników, aby ci wykluczyli systemy chińskiego giganta z sieci nowej generacji. Argumentuje to możliwością przechwytywania przez chiński wywiad transmitowanych w sieci informacji. Francja, odmawiając władzom USA, chce jednocześnie trzymać Huawei z dala od podstawowej struktury sieci komórkowej, w której przetwarza się wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe klientów – jak stwierdził Poupard.

Dyrektor ANSSI zapowiedział też, że od przyszłego tygodnia agencja zacznie rozpatrywać wnioski o możliwość stosowania systemów dostarczonych przez Huawei w sieciach, w których chińskiego sprzętu dotychczas nie używano. Operatorzy, którzy nie otrzymają wyraźnego upoważnienia do tego, powinni uznać, że ich wnioski zostały odrzucone.

fot. Pixabay