Huawei pokazał router WiFi AX3

Sprzęt dla domu

Prezentując router WiFi AX3, Huawei poinformował, że sprzęt ten opracowano z myślą o gospodarstwach domowych, w których do Internetu podłączonych jest nawet kilkanaście urządzeń (np. do strumieniowania wideo, gier w chmurze czy prowadzenia małego biura).

Koncern zapewnia, że WiFi AX3 wykorzystuje najnowszy standard WiFi 6 Plus, który daje nawet 3-krotnie szybszy przesył danych w porównaniu do wcześniejszego standardu i obniża o 60% poziom zakłóceń i opóźnień. Według producenta router przy odpowiedniej konfiguracji może zapewnić transfer danych z prędkością do 3000 Mb/s.

4 rdzenie i wzmacniacze

Huawei jako główne zalety routera wymienia 4-rdzeniowy procesor i nowatorską technologię OFDMA, która umożliwia transmisję wielu strumieni danych jednocześnie. Router wyposażono w 4 specjalne wzmacniacze: 2 dla częstotliwości 2,4 GHz i 2 dla 5 GHz. Umożliwiają one tworzenie sieci Mesh dla wielu routerów Huawei i obsługę bezprzewodowych, przewodowych i hybrydowych trybów połączeń sieciowych. Poprawiają one sygnał w miejscach, gdzie wcześniej internet był słabszy.

Huawei WiFi AX3 w wersji 4-rdzeniowej zapewnia również obsługę Huawei Share. Użytkownicy telefonu z Androidem z włączoną funkcją NFC, znajdujący się w polu działania NFC routera, mogą łączyć się bezpośrednio z siecią WiFi bez konieczności podawania hasła. To szczególnie praktyczne np. w restauracjach lub hotelach.

Router ma 3 różne tryby zasilania: ściana, standard i uśpienie.

Ekosystem Huawei

Huawei WiFi AX3 to centrum połączeń w ramach ekosystemu Huawei 1+8+N. Wykorzystuje system operacyjny Harmony OS i jest wyposażony w zabezpieczenia Huawei HomeSec, co według producenta zapewnia użytkownikom intuicyjne, szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie w standardzie WiFi 6 Plus.

Na start koncerm przygotował promocję. Router WiFi AX3 w wersji 4-rdzeniowej i 2-rdzeniowej można kupić (odpowiednio za 399 i 249 zł) z Huawei Band 3e albo Huawei Power Bank w okresie od 17 lipca do 2 sierpnia br. (lub do wyczerpania zapasów) w oficjalnym sklepie internetowym Huawei.

fot. Huawei