Huawei rozpoczyna sprzedaż tabletów T10 i T10s w Polsce

Dwa nowe tablety

Reklamowane jako multimedialne tablety MatePad T10 i T10s wyróżniają się dzięki wbudowanym głośnikom zapewniającymi dźwięk przestrzenny. Wyświetlacz wyposażono w tryb ochrony wzroku, a o bezpieczeństwo najmłodszych zadbają ustawienia kontroli rodzicielskiej. Do zamówień przedsprzedażowych dołączana jest waga elektroniczna Huawei AH100 i 30 dniowy dostęp do aplikacji Diet & Training by Ann.

Bezpieczny dla dzieci

MatePad T10s to tablet z 10,1-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920x1200 i procesorem Kirin 710A. Akumulator ma pojemność 5100 mAh. Podobne parametry (różnica to nieco mniejszy ekran o przekątnej 9,7 cala) oferuje podstawowy model T10. Dodatkowo urządzenie jest metalowe, co ma zapewnić mu odporność przed upadkiem i wstrząsami.

Tablety można kupić w wariancie Wi-Fi lub nieco droższym Wi-fi + LTE. Za MatePada T10 zapłacimy 600/700 zł, a za T10s 700/850 zł.

fot. Huawei