Huawei rozważa sprzedaż swojej technologii 5G

W wywiadzie dla The Economist Ren Zhengfei, dyrektor generalny Huawei, przyznał, że koncern rozważa sprzedaż autorskiej technologii 5G. Firma planuje sprzedać nie tylko urządzenia i architekturę sieci, ale też prawa do patentów i kodów źródłowych. Oznaczałoby to oddanie innemu koncernowi pełnej kontroli nad dziełem Huawei.

Za wcześnie jeszcze, żeby mówić o cenie. Zhengfei deklaruje jednak, że rozważane są wyłącznie oferty amerykańskich firm. Z tego powodu transakcja wydaje się mało prawdopodobna ze względu na wojnę handlową pomiędzy Chinami a USA. Z drugiej strony jednak udostępnienie sieci innym koncernom umożliwiłoby uwolnienie się z zarzutów o szpiegostwo, psujących wizerunek azjatyckiemu gigantowi.

fot. 123RF