Huawei sprzedaje markę Honor

Sam ma szansę przetrwać

Przedstawiciele firmy Huawei zapowiedzieli, że sprzedadzą udziały w firmie produkującej smartfony marki Honor, należące do średniej półki cenowej, a przeznaczone dla młodszych klientów.

Wszystko przez sankcje

W aparatach marki Honor często wykorzystywane są układy i technologie Huawei. Przykładowo, w modelach z serii V30 stosuje się te same procesory Kirin 990, które napędzają flagowce Huawei P40. W rezultacie spółka Honor została dotknięta sankcjami USA na równi z Huawei.

Huawei sprzeda własne udziały nowemu, wspieranemu przez chiński rząd konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Chiński potentat utrzymuje, że nie będzie mieć żadnych udziałów w nowym przedsiębiorstwie ani ingerować w podejmowane przez jego kierownictwo decyzje.

Warunki sprzedaży nie zostały ujawnione. Reuters podał jednak na początku listopada, że Huawei może otrzymać za udziały w marce Honor 100 miliardów juanów (15,2 miliarda dolarów).

fot. Gerd Altmann – Pixabay