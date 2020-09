Huawei wkrótce zapowie smartfon z HarmonyOS

Już w przyszłym roku zadebiutuje nowy, mobilny system

Nałożona przez rząd USA blokada na współpracę amerykańskich koncernów z chińskimi wymusiła na Huawei opracowanie własnego systemu operacyjnego dla smartfonów.

Nowy standard?

Huawei zapowiedział HarmonyOS już dawno, wciąż podkreślając jednak, że nie chodzi o opracowanie pełnej alternatywy dla Androida. Raczej bardzo wszechstronnego systemu, pozwalającego połączyć różne urządzenia producenta – na liście sprzętu zgodnego z nowym OS-e znalazły się smartwatche i telewizory.

Kwestią czasu było jednak przeniesienie HarmonyOS również na smartfony. Firma ogłosiła wreszcie oficjalnie, że w 2021 roku ukaże się pierwszy bazujący na nowym systemie telefon. Początkowo miało to nastąpić jeszcze w tym roku, ale producent postanowił poczekać do końca aktywnej współpracy z Google'em i wydać jeszcze wcześniej drugą, lepiej przystosowaną do telefonów wersję oprogramowania. Więcej konkretów poznamy już 10 września.

Fot. Huawei