Huawei wprowadza głośnik Sound X

Przestrzenny dźwięk Sound X

Huawei Sound X wyposażony jest w 2 subwoofery 3,5 cali, które mają zapewniać dobre wrażenia dźwiękowe i basowe, a jednocześnie zachować kompaktową wielkość urządzenia. Dzięki konstrukcji Push-Push symetryczna struktura pozwalać każdemu z subwooferów niwelować wibracje wytwarzane przez ten drugi. Gdy z głośnika płyną bardzo niskie tony, obudowa Sound X według informacji producenta nie wibruje, dzięki czemu dźwięk jest czysty i bez zniekształceń.

Jak podaje firma, budowa głośnika zapewnia dźwięk przestrzenny 360 stopni. Sound X wyposażono w 6 potężnych głośników wysokotonowych o pełnej częstotliwości. Są one równomiernie rozmieszczone wokół obudowy.

Smartfon można połączyć z głośnikiem za pomocą funkcji Huawei Share. Umożliwia ona bezprzewodowe łączenie NFC poprzez przyłożenie telefonu do urządzenia. Połączenie z głośnikiem możliwe jest również za pomocą Bluetootha.

Sound X wyposażony jest w specjalne czujniki, dzięki którym za pomocą prostych gestów można wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie muzyki. Aby ją wyłączyć, wystarczy przykryć górną część głośnika otwartą dłonią. A żeby wybudzić głośnik, zbliża się do niego rękę na ok. 5 cm.

Huawei Sound X został wyróżniony certyfikatem Hi-Res, przyznawanym najlepszym urządzeniom do odtwarzania muzyki. Konstrukcja głośnika z kolei dostała nagrodę w konkursie iF Design Awards 2020.

Dobre brzmienie

Sound X to pierwszy głośnik Huawei klasy premium. Zdaniem producenta – i ekspertów przyznających ww. nagrody – łączy on doskonałe wrażenia dźwiękowe z pięknym designem.

Głośnik wyposażony jest w opatentowaną przez firmę Devialet technologię przetwarzania sygnału SAM (Speaker Active Matching), która jest w stanie dostosować sygnał wyjściowy do specyficznych cech głośnika i zminimalizować zniekształcenia dźwięku. Basy uderzają z częstotliwością 40 Hz, a amplituda międzyszczytowa osiąga wartość do 20 mm.

Głośnik trafił do sprzedaży promocyjnej. Między 30 lipca a 16 sierpnia br. Sound X będzie dostępny w rekomendowanej cenie 1399 zł i z prezentem – bezpłatnym 6-miesięcznym dostępem do aplikacji TIDAL HiFi. Oferta przedsprzedażowa to element trwającej kampanii Huawei Together 2020 promującej ekosystem produktów marki.

fot. Huawei