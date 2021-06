Huawei zaprezentował nowe laptopy, słuchawki i smartwatche

Nowe smartwatche

Huawei rozpoczął w Polsce sprzedaż kilku nowych gadżetów. Pierwszym są smartwatche Huawei Watch 3 oraz Watch 3 Pro, bazujące na systemie operacyjnym HarmonyOS. W przypadku wersji Pro spód koperty został wykonany z ceramicznego materiału, tarcza natomiast z tytanu. Zegarek ma też obrotową koronkę do powiększania i pomniejszania obrazu oraz wybierania opcji w menu. Na jednym ładowaniu pracuje do 3 tygodni (czas skraca się do tygodnia, jeżeli korzystamy z modułu LTE). Seria Watch 3 współpracuje też z usługą eSIM – pozwala to używać do komunikacji tego samego numeru, co w telefonie.

Watch 3 Pro można kupić w wersji Elite (z tytanową bransoletką) za 2400 zł oraz w edycji Classic ze skórzanym paskiem – tę wyceniono na 2000 zł. Tańszy Watch 3 występuje z kolei w wersji Classic (1800 zł) lub Active z fluoroelastanową opaską za 1700 zł.

Muzyka bez zakłóceń

Do sprzedaży trafią też wkrótce słuchawki Huawei FreeBuds 4 z technologią podwójnych mikrofonów, która zapewnia dokładną redukcję szumów. Słuchawki mają minimalizującą zniekształcenia dźwięków membranę z polimeru ciekłokrystalicznego i bazują na przetwornikach 14,3 mm. Te ostatnie gwarantują mocny bas i o 15% większe natężenie dźwięku, niż w przypadku FreeBuds 3. Pojedyncza słuchawka waży 4,1 g, natomiast etui 38 g. Jedno ładowanie wystarcza na 4 godziny odtwarzania muzyki przy wyłączonej redukcji szumów. Etui zapewnia dodatkowe 18 godzin pracy. Słuchawki wyceniono na 600 zł.

Coś do pracy

Firma zapowiedziała też MateBooka 13 i 14 w odświeżonych edycjach 2021. MateBook 14 będzie wyposażony w procesor Core i5 11. generacji oraz dotykowy ekran FullView 2K o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 2160x1440. Ekran w modelu 13 to ta sama technologia, tyle że przekątna jest nieco mniejsza. Obie konfiguracje mają do 512 GB pamięci wewnętrznej i 16 GB RAM-u. MateBook 14 ma kosztować 4600 zł, a MateBook 13 został wyceniony na 4000 zł.

fot. Huawei