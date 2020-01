Huawei zmienia politykę reklamową

Podczas odbywającej się w Londynie konferencji przedstawiciele firmy Huawei opowiedzieli o swoim pomyśle na strategię uwzględniającą brak wsparcia Google'a. Jak podkreślił europejski przedstawiciel zarządu Huawei Jaime Gonzalo, w planach koncernu jest zbudowanie ekosystemu, który nie będzie bazował na potężnych ilościach spamu, ale skupi się na faktycznym dostosowaniu do potrzeb użytkownika zarówno interfejsu bez nachalnych notyfikacji, jak i reklam, na których de facto koncern częściowo zarabia.

Gonzalo zaprezentował sposób działania systemu na przykładzie wyszukiwania danych o Terminatorze. Inaczej niż w przypadku Apple'a i Google'a posiadacz smartfona nie zostanie później, jak przekonuje przedstawiciel koncernu, zasypany wszelkiego rodzaju spamem. Zamiast tego reklamy będą bardzo dokładnie dostosowane do użytkownika. Kiedy więc następnym razem zajrzy on na przykład do aplikacji z muzyką, otrzyma sugestię pobrania soundtracku z filmów o Terminatorze, a gdy wejdzie do Huawei app store, pojawią mu się propozycje pobrania gier o tematyce walk robotów.

Brak usług Google'a nie stanął więc koncernowi na przeszkodzie – postanowił on opracować swój ekosystem, a teraz zmierza w kierunku zwiększenia prywatności użytkownika i zmniejszenia zalewającego go spamu. To dobre znaki, ale czy na pewno Huawei dotrzyma słowa i sobie poradzi? Na razie możemy obserwować kolejne kroki giganta. Nie tak dawno przecież Huawei nawiązał też współpracę z firmą TomTom.

fot. Sebastian Hietsch – Unsplash