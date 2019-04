Nowy produkt uGo oznaczony kodem UEH-1376 to urządzenie, które znakomicie odnajdzie się w betonowej dżungli. Hulajnogi elektryczne są coraz częstszym widokiem na ulicach naszych miast. Niewielkie, lekkie, dość szybkie, pozwalają wjechać w przestrzeń niedostępną dla samochodów, motocykli czy skuterów. Są przy tym bardziej poręczne niż rower. Hulajnoga elektryczna uGo UEH-1376 posiada wszystkie te zalety. I kilka dodatkowych.

W zależności od obciążenia i charakterystyki trasy, na hulajnodze elektrycznej uGo możemy przejechać od 15 do 20 km. W większości miast pozwala to na dojazd do pracy, uczelni lub szkoły i powrót, nawet nieco okrężną drogą. Hulajnoga ma charakteryzować się także wytrzymałą konstrukcją, a jej maksymalne obciążenie to 120 kg.

Producent zadbał o kwestię bezpieczeństwa i wyposażył hulajnogę w dwa tryby hamowania umożliwiające zatrzymanie się we właściwym momencie. Dodatkowo wyposażono ją w lampę LED, która pozwala zobaczyć jadącego z daleka. Produkt posiada także wyświetlacz LCD, pokazujący stan naładowania baterii, prędkość i przejechany dystans.

Hulajnoga uGo UEH-1376 kosztuje 1199 złotych.