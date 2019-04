Hulajnogi elektryczne dla dzieci

Obydwa modele mają silniki elektryczne o mocy 50W, które rozwijają rekomendowaną i dostosowaną dla dzieci prędkość do 6km/h. Maksymalny dystans jaki można przejechać na w pełni naładowanej baterii wynosi 6 km. To przemyślany zabieg, dzięki któremu zyskujemy pewność, że podczas użytkowania hulajnogi naszym pociechom nic się nie stanie. Zarówno hulajnogę Hot Wheels, jak i Barbie wyposażono w koła o średnicy 5,5", ręczny hamulec i akumulator 12V/4.5Ah. Sprzęt zaprojektowano dla najmłodszych, których waga nie przekracza 50 kilogramów.

Co wyróżnia hulajnogi Hot Wheels i Barbie w porównaniu do innych urządzeń tego typu? Przede wszystkim jest to solidna i kompaktowa konstrukcja. Antypoślizgowa, szeroka podstawa zapewnia dziecku dobrą przyczepność. Dodatkowo urządzenie waży jedyne 7.2 kg kilograma. Dzięki temu łatwo je przenieść lub przygotować do transportu.