Hybrydowy smartwatch od LG

Opracowany we współpracy ze szwajcarską firmą Soprod S.A., LG Watch W7 cechuje się wysoką precyzją mechanizmu kwarcowego, zamkniętego w obudowie ze stali nierdzewnej. Połączenie inteligentnych i mechanicznych funkcji w jednym zegarku daje LG Watch W7 unikalne opcje zasilania. W trybie pełnej pracy na jednym ładowaniu, LG Watch W7 może działać do dwóch dni, a następnie przez dodatkowe 3-4 dni w trybie analogowym. W trybie mechanicznym, kiedy jego inteligentne funkcje pozostają wyłączone, zegarek może działać do 100 dni bez podłączania do ładowarki.

Oprócz dokładnego czasu, zegarek wyświetla również dodatkowe informacje, takie jak wskazania wysokościomierza, barometru, stopera, timera i kierunki kompasu. Ponieważ urządzenie to oparte jest na systemie operacyjnym Google Wear OS, może być personalizowane na tysiące różnych sposobów, korzystając z unikalnych wirtualnych tarczy zegarka i kompilacji dostępnych online. Co więcej, zegarek jest kompatybilny ze wszystkimi paskami do zegarków w standardzie 22 mm.

Cena i data premiery nie zostały podane.