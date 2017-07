Hydrogen One - holograficzny smartfon

Model Hydrogen One będzie zaawansowanym multimedialnym urządzeniem, którego najciekawszą cechą ma być wyświetlacz. Będzie on skonstruowany tak, aby mógł prezentować treści: 2D, 3D, VR, AR i hologramy. Co najważniejsze, do uzyskania ostatniego efektu nie będą wymagane żadne specjalne okulary.

Kolejną wartą uwagi funkcją ma być modularność urządzenia, która nie jest zupełną nowością, ale wciąż należy do rzadkości. Od strony technicznej, RED Hydrogen One będzie smartfonem z najwyższej półki. Zostanie on wyposażony w ekran o przekątnej 5,7 cala, wydajny procesor i układ graficzny oraz głośniki, które mają stwarzać "efekt 5.1".

Smartfonu jeszcze nie pokazano i tak naprawdę wiadomo o nim bardzie niewiele, ale chętni już mogą zamawiać model na stronie producenta. Ceny zaczynają się od 1195 dolarów. Jest to oferta dla wyjątkowo odważnych i zdeterminowanych klientów, ponieważ Hydrogen One ma być pokazany dopiero na początku 2018 roku, o ile oczywiście firma się z nie wycofa z projektu, co też nie jest wykluczone.