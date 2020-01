Hynix chwali się postępami prac nad DDR5

Obecnie standardem pamięci RAM jest DDR4, ale producenci od jakiegoś czasu pracują nad wersją DDR5. Twórcy DRAM (pamięci wykorzystywanych do produkcji kości RAM) eksperymentują już z nowym standardem. Na targach CES 2020 swoje kości zaprezentowała firma SK Hynix, co świadczy o dobrych wynikach prowadzonych prac.

Podczas targów firma pokazała 64 GB pamięci DDR5 oferujących transfer danych na poziomie 4800 MT/s/pin. Zaprezentowana kość DDR5 wprowadza parę nowinek. Jedną z nich jest 288 pinów z lekko zakrzywionym złączem krawędziowym, które ma zmniejszyć siłę potrzebną do montażu. Jest to również forma zabezpieczenia przed omyłkowym montażem kości w gniazdach poprzedniej generacji.

Na zastosowanie tej technologii w ofercie dla użytkowników domowych trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Kolejnym etapem testów jest wypróbowanie modułów we współpracy z twórcami serwerów i platform serwerowych. Nie wiadomo, czy Hynix rozpoczął już ten etap badań. Firmy muszą też dostosować harmonogram produkcji do projektantów procesorów. Szacuje się, że pamięci RAM tego typu trafią do sprzedaży dopiero w 2021 roku.

fot. Hynix