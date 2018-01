HyperFlux Wireless Power - bezprzewodowa myszka bez baterii

W odróżnieniu od poprzednich prób stworzenia bezprzewodowo zasilanej myszki, podkładka pod mysz w technologii HyperFlux wytwarza pole magnetyczne, które efektywnie transmituje energię do sparowanej myszki, zamiast ładowania baterii. To jedyna tego typu technologia, która dostarcza zasilanie bezpośrednio do myszki, eliminując tym samym ciężką baterię z urządzenia.. W rezultacie powstała niesamowicie lekka gamingowa mysz bezprzewodowa o wadze, typowej dla urządzeń przewodowych. Razer Mamba HyperFlux wraz z podkładką Razer Firefly HyperFlux są pierwszymi produktami Razera wyposażonymi w tę technologię.

Dla jeszcze lepszej stabilności sygnału, Razer Mamba HyperFlux wyposażono w technologię Adaptive Frequency Technology (AFT). Zapewnia ona najlepszą możliwą jakość sygnału pomiędzy myszą a komputerem, dzięki pracy w zawsze najsilniejszych i pozbawionych zakłóceń częstotliwościach w paśmie 2,4 GHz. W połączeniu z czułością 16,000 DPI oraz z precyzyjnym sensorem optycznym 5G, Razer Mamba HyperFlux to bezprzewodowa mysz gamingowa z górnej półki, która nigdy nie potrzebuje ładowania.

Razer Firefly HyperFlux jest najnowszą odsłoną podkładki pod mysz wyposażonej w oświetlenie RGB. Charakteryzuje się ona dwustronną konstrukcją z twardą i miękką powierzchnią dopasowaną do różnych potrzeb graczy. Mogą oni używać twardszej powierzchni dla szybszych akcji, a miękkiej strony dla uzyskania większej kontroli i precyzji celowania.



Dzięki technologii oświetlenia Razer Chroma oba urządzenia mogą korzystać z palety 16.8 miliona kolorów, a także z wyjątkowych profili świetlnych oraz specjalnych efektów podczas gry.