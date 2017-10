HyperX Cloud Alpha - zestaw słuchawkowy o konstrukcji dwukomorowej

Producent zapewnia, że słuchawki Cloud Alpha oferują ten sam komfort i jakość dźwięku, co poprzednie zestawy, a ponadto wyposażono je w nowe i rozszerzone funkcje, takie jak technologia dwukomorowa HyperX Dual Chamber zwiększającą jakość dźwięku i zmniejszającą jego zniekształcenie. Przetworniki 50 mm i dwukomorowa konstrukcja umożliwiają oddzielenie basów od średnich i wysokich tonów, co tworzy dynamiczny, realistyczny dźwięk.

Słuchawki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy komfort podczas wielogodzinnego grania. Służą temu wysokiejj jakości pianka zapamiętująca kształt ucha znana z produktów HyperX oraz dłuższy pałąk pokryty miękką sztuczną skórą, dostosowany do potrzeb większej liczby graczy. Solidna i lekka aluminiowa rama o charakterystycznym wyglądzie jest łatwo rozpoznawalna zarówno podczas wielkich, jak i lokalnych turniejów. Ponadto słuchawki Cloud Alpha są wyposażone w odłączany kabel ze zintegrowanym pilotem, co umożliwia graczom regulację głośności i wyciszenie mikrofonu. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami PC oraz konsolami PS4, PS4 Pro, Xbox One1, Xbox One S1, Mac, Mobile2, Nintendo Switch i innymi systemami rzeczywistości wirtualnej dzięki gniazdom 3,5 mm3.

Dostępność

Zestaw Cloud Alpha dostępny będzie w sprzedaży 25 września w sieci sklepów RTV Euro AGD w cenie 399 złotych. Więcej informacji o produkcie oraz dostępności znajduje się na stronie Cloud Alpha.