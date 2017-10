Hyperbook - gamingowy laptop z klawiaturą mechaniczną

Mechaniczna klawiatura

Hyperbook MK55 Pulsar został wyposażony w klawiaturę mechaniczną, która posiada możliwość indywidualnej konfiguracji podświetlenia dla każdego klawisza. Wszystkie elementy klawiatury można dowolnie wymieniać oraz dostosowywać do własnych preferencji. Przełączniki zastosowane w modelu z serii MK cechują się charakterystycznym odbiciem, podobnym do tego, które wykorzystuje Cherry MX Blue. Producent zapewniana, że ich żywotność jest na poziomie nawet do 50 milionów wciśnięć. Klawiatura oferuje także pełne N-Key Rollover oraz czas reakcji klawiszy na poziomie 0,2ms.

Hyperbook to jedna z niewielu marek, która może pochwalić się laptopem z klawiaturą mechaniczną o tak wysokim poziomie personalizacji. Zastosowane rozwiązanie pomaga w ekstremalnie szybkim rejestrowaniu komend wydawanych podczas rozgrywki. Zaawansowana technologia pozwala na korzystanie z wielu klawiszy jednocześnie. Dzięki charakterystycznym przełącznikom o wysokim skoku, ogranicza także ich przypadkowe wciśnięcie. Laptopy Hyperbook docenią wszyscy gracze poszukujący profesjonalnego sprzętu do gry na pełnych obrotach i bez żadnych ograniczeń.

Najlepsze osiągi

MK55 Pulsar to maksymalnie wydajny, gamingowy laptop, zaprojektowany po to, aby gracze cieszyli się najwyższymi detalami i ogromną liczbą klatek na sekundę w każdej grze. Model w wersji podstawowej składa się z: procesora Intel Core i7-7700HQ, 8GB pamięci RAM DDR4, dysku SSD o pojemności 120GB oraz dysku HDD 1TB. Hyperbook, jako jeden z nielicznych producentów na rynku, pozwala personalizować dostępne laptopy. Dzięki opcji dostosowywania można wyposażyć MK55 w dodatkowe pamięci RAM (nawet do 32GB) oraz wymienić dyski SSD i HDD na szybsze lub bardziej pojemne.

Ekran o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczość Full HD i matryca IPS gwarantują wysokie odwzorowanie kolorów i szeroki kąt pola widzenia. Pulsar oferuje także do wyboru dwie karty graficzne - NVIDIA GeForce GTX 1050Ti lub NVIDIA GeForce GTX 1060. Oba podzespoły zapewniają wysoką jakość i płynność obrazu bez spadków FPSów. Nowy produkt Hyperbooka cechuje się nowoczesnym designem i solidną konstrukcją. Dodatkowo, pomimo gamingowej specyfikacji, w wersji podstawowej nie waży więcej, niż 2,5kg.

Mały i lekki

Hyperbook, wraz z premierą gamingowych notebooków wyposażonych w klawiaturę mechaniczną, zaprezentował także konstrukcję nowego ultrabooka - N13S. Odświeżona wersja modelu N13 waży zaledwie 1,3kg, posiada 18mm grubości oraz przekątną ekranu 13,3 cali. Nadzwyczaj niewielkie wymiary sprawiają, że Hyperbook N13S zmieści się niemalże do każdego bagażu. Ważną cechą, która wpływa na jego mobilność, jest mocna - jak na małe gabaryty - bateria. Jedno ładowanie pozwala nawet na 8 godzin, nieprzerwanej pracy.

Decydując się na zakup N13S, można spersonalizować zestaw i zdecydować, czy chce się korzystać z Intel Core i7-8550U, czy Intel Core i5-8250U. Obie jednostki centralne to nowe procesory 8-generacji, które cechują się czterema rdzeniami fizycznymi i 8 wątkami. Nowy model sprzętu od marki Hyperbook wyposażony jest także w port Thunderbolt 3, który umożliwia podpięcie zewnętrznej karty graficznej. Za sprawą mocnego procesora oraz zewnętrznego GPU, N13S może służyć zarówno jako narzędzie do pracy, jak i do gamingu.

Hyperbook MK55 Pulsar jest dostępny w cenie już od 4 999 PLN. Podstawowy model N13S kosztuje 3 599 PLN.