IBM proponuje nowe narzędzie do szyfrowania

IBM daje użytkownikom smartfonów Apple'a nową możliwość szyfrowania.

Zestaw narzędzi bezpieczeństwa świeżo wdrożony przez firmę trafił już na sprzęty z systemem iOS oraz MacOS. Wkrótce pojawi się również w wersji na Androida oraz Linuksa.

Wielki krok?

Narzędzie pozwala zastosować w aplikacjach szyfrowanie FHE (Fully Homomorphic Encryption). Skrót ten oznacza, że możliwe jest korzystanie z danych przez użytkownika bez znajomości klucza służącego do ich odszyfrowywania. Ten sposób jednoczesnego obliczania i analizy danych przy utrzymaniu ich szyfrowania utrudnia zdalny dostęp hakerom.

Pierwsza wersja takiego algorytmu została stworzona przez IBM 11 lat temu i od tego czasu ją usprawniano. Z FHE skorzystają przede wszystkim twórcy aplikacji, którzy będą mogli wdrożyć tę metodę szyfrowania w swoich aplikacjach. IBM udostępnił już pakiet dla sprzętów Apple'a na GitHubie, a w ciągu kilku tygodni dodana zostanie wersja dla Androida.

Nowe rozwiązanie powinno znacząco poprawić bezpieczeństwo użytkowników i usprawnić działanie programów. Przy wielu metodach szyfrowania bowiem pliki pozostają widoczne podczas ich wykorzystywania, co wymusza dłuższe procedury weryfikacyjne.

Szyfrowanie po nowemu

– To praktycznie to samo co umożliwienie przetwarzania danych przy jednoczesnym braku uzyskiwania dostępu do nich. Zastosowanie takiej metody wprowadza zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa, znacznie większy od tego, co istnieje dzisiaj – tłumaczy Flavio Bergamaschi, jeden z głównych twórców FHE.

fot. IBM